Харьков продал полузащитника в Яблонец – Transfermarkt
Самуэль Обинайя стал полноправным игроком чешского клуба
20-летний центральный полузащитник «Харькова» Самуэль Обинайя продолжит карьеру в чемпионате Чехии.
В сезоне-2025/26 Обинайя играл за «Яблонец» на правах аренды из «Металлиста 1925» (прежнее название «Харькова»), а теперь, как информирует портал Transfermarkt, чехи выкупили контракт украинца за 150 тысяч евро.
Официально оба клуба пока не сообщали о сделке, хотя в аренде была предусмотрена опция выкупа.
Обинайя имеет на своем счету 3 матча за сборную Украины U-19. В сезоне-2025/26 хавбек сыграл 7 матчей за первую команду «Яблонеца», а также 18 – за дублеров этого клуба.
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