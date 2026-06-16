20-летний центральный полузащитник «Харькова» Самуэль Обинайя продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

В сезоне-2025/26 Обинайя играл за «Яблонец» на правах аренды из «Металлиста 1925» (прежнее название «Харькова»), а теперь, как информирует портал Transfermarkt, чехи выкупили контракт украинца за 150 тысяч евро.

Официально оба клуба пока не сообщали о сделке, хотя в аренде была предусмотрена опция выкупа.

Обинайя имеет на своем счету 3 матча за сборную Украины U-19. В сезоне-2025/26 хавбек сыграл 7 матчей за первую команду «Яблонеца», а также 18 – за дублеров этого клуба.