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  4. Харьков продал полузащитника в Яблонец – Transfermarkt
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 17:25 |
735
0

Харьков продал полузащитника в Яблонец – Transfermarkt

Самуэль Обинайя стал полноправным игроком чешского клуба

16 июня 2026, 17:25 |
735
0
Харьков продал полузащитника в Яблонец – Transfermarkt
instagram.com/obinaaaya. Самуэль Обинайя (слева)
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20-летний центральный полузащитник «Харькова» Самуэль Обинайя продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

В сезоне-2025/26 Обинайя играл за «Яблонец» на правах аренды из «Металлиста 1925» (прежнее название «Харькова»), а теперь, как информирует портал Transfermarkt, чехи выкупили контракт украинца за 150 тысяч евро.

Официально оба клуба пока не сообщали о сделке, хотя в аренде была предусмотрена опция выкупа.

Обинайя имеет на своем счету 3 матча за сборную Украины U-19. В сезоне-2025/26 хавбек сыграл 7 матчей за первую команду «Яблонеца», а также 18 – за дублеров этого клуба.

transfermarkt.us

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Харьков Яблонец трансферы УПЛ трансферы Металлист 1925
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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