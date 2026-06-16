Известна общая сумма долга Ворсклы. Команда не сыграет в новом сезоне

Генеральный директор Ворсклы Максим Гарус подтвердил, что общая сумма долга клуба (перед игроками и другими кредиторами) составляет 3,5 млн долларов.

Мужская и женская команды полтавчан пропускают сезон 2026/27.

«Отдавать долги можно, когда уменьшится нагрузка. В новом сезоне не будут функционировать мужская и женская команды. Будет легче. Финансы – это главная проблема», – сказал Гарус.

Кроме того, функционер заявил, что только по зарплате подтверджденный долг клуба составляет 1 млн долларов, а всего зарплатный долг Гарус оценивает в 1,8 млн.

Минувший сезон команда провела в Первой лиге.