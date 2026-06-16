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  4. ФОТО ДНЯ. Чайка украла банан у теннисиста прямо во время матча в Дублине
ATP
16 июня 2026, 17:21 |
659
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ФОТО ДНЯ. Чайка украла банан у теннисиста прямо во время матча в Дублине

Ганнону, который в итоге обыграл Томича на челленджере, это явно не понравилось

16 июня 2026, 17:21 |
659
2 Comments
ФОТО ДНЯ. Чайка украла банан у теннисиста прямо во время матча в Дублине
Inpho Photography
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16 июня во время матча 1/16 финала травяного челленджера в Дублине (Ирландия) между Бернардом Томичем (Австралия, ATP 192) и Конором Ганноном (Ирландия, ATP 1089) произошел забавный случай.

На тай-брейке первого сета перед подачей Томича на корт прилетела чайка. После она медленно подошла к скамейке, украла банан у Ганнона и улетела.

Унести добычу не получилось – белый вор уронил банан на стороне Бернарда и остался ни с чем. Конор тоже потерял пищу, что ему явно не понравилось, судя по реакции.

Одном из фотографов на корте удалось запечатлить момент, как чайка пытается улететь с бананом в клюве.

Ганнон в итоге выиграл матч в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1), отыгравшись с 3:5 в решающей партии. Следующим соперником ирландца будет либо Григор Димитром, либо Крис Родеш.

Для 24-летнего Конора Ганнона это был дебют на турнирах такой категории.

ФОТО ДНЯ. Чайка украла банан у теннисиста прямо во время матча в Дублине

ВИДЕО. Чайка украла банан у теннисиста прямо во время матча в Дублине

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Який жадібний тенісист
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так само романови в динамо вкрали чемпіонство
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