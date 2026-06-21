ФОТО ДНЯ. Незасчитанный гол Японии в ворота Туниса из-за одного миллиметра
После удара Аясе Уэды и рикошета мяч практически полностью пересек линию ворот
Сборная Японии была близка к тому, чтобы сделать счет 2:0 в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026 против Туниса уже на 10-й минуте.
Форвард японской команды Аясе Уэда пробил с края штрафной площади, и после рикошета мяч практически полностью пересек линию ворота – в последний момент голкипер тунисцев Айск Дамен выбил мяч из нижнего угла ворот.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Система автоматического определения голов не зафиксировала полного пересечения мяча линии ворот – от второго гола Японию отделил буквально один миллиметр.
Пока что единственный гол в поединке был забит на 4-й минуте – отличился Даити Камада.
Встреча Туниса и Японии стартовала на Эстадио ББВА в Монтеррее в 07:00 по Киеву.
ФОТО ДНЯ. Незасчитанный гол Японии в ворота Туниса из-за одного миллиметра
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер проведет бой с Кабайелом, а переговоры продолжаются
Футболист сборной Украины решил сконцентрироваться на выступлении в чемпионате