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Чемпионат мира
21 июня 2026, 07:29 | Обновлено 21 июня 2026, 07:33
554
0

ФОТО ДНЯ. Незасчитанный гол Японии в ворота Туниса из-за одного миллиметра

После удара Аясе Уэды и рикошета мяч практически полностью пересек линию ворот

21 июня 2026, 07:29 | Обновлено 21 июня 2026, 07:33
554
0
ФОТО ДНЯ. Незасчитанный гол Японии в ворота Туниса из-за одного миллиметра
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Сборная Японии была близка к тому, чтобы сделать счет 2:0 в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026 против Туниса уже на 10-й минуте.

Форвард японской команды Аясе Уэда пробил с края штрафной площади, и после рикошета мяч практически полностью пересек линию ворота – в последний момент голкипер тунисцев Айск Дамен выбил мяч из нижнего угла ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Система автоматического определения голов не зафиксировала полного пересечения мяча линии ворот – от второго гола Японию отделил буквально один миллиметр.

Пока что единственный гол в поединке был забит на 4-й минуте – отличился Даити Камада.

Встреча Туниса и Японии стартовала на Эстадио ББВА в Монтеррее в 07:00 по Киеву.

ФОТО ДНЯ. Незасчитанный гол Японии в ворота Туниса из-за одного миллиметра

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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