ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии уже на 4-й минуте
Даити Камада открыл счет в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 на 4-й минуте
Сборная Японии быстро забила в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.
На 4-й минуте встречи счет открыл Даити Камада, который вывел японцев вперед (1:0) после прострела от Кейто Накамуры.
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Тунис после поражения от Швеции в 1-м туре группового этапа со счетом 1:5 сменил тренера, назначив Эрве Ренара вместо Сабри Лямуши.
Поединок Японии и Туниса стартовал на Эстадио ББВА в Монтеррее в 07:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии на 4-й минуте
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