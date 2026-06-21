ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии уже на 4-й минуте

Сборная Японии быстро забила в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

На 4-й минуте встречи счет открыл Даити Камада, который вывел японцев вперед (1:0) после прострела от Кейто Накамуры.

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Тунис после поражения от Швеции в 1-м туре группового этапа со счетом 1:5 сменил тренера, назначив Эрве Ренара вместо Сабри Лямуши.

Поединок Японии и Туниса стартовал на Эстадио ББВА в Монтеррее в 07:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии на 4-й минуте

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine