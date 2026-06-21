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  4. ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии уже на 4-й минуте
Чемпионат мира
21 июня 2026, 07:09 | Обновлено 21 июня 2026, 07:55
271
0

ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии уже на 4-й минуте

Даити Камада открыл счет в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 на 4-й минуте

21 июня 2026, 07:09 | Обновлено 21 июня 2026, 07:55
271
0
ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии уже на 4-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даити Камада
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Сборная Японии быстро забила в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

На 4-й минуте встречи счет открыл Даити Камада, который вывел японцев вперед (1:0) после прострела от Кейто Накамуры.

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Тунис после поражения от Швеции в 1-м туре группового этапа со счетом 1:5 сменил тренера, назначив Эрве Ренара вместо Сабри Лямуши.

Поединок Японии и Туниса стартовал на Эстадио ББВА в Монтеррее в 07:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Тунис, который сменил тренера, пропустил от Японии на 4-й минуте

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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