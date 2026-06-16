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Испания
16 июня 2026, 16:06 | Обновлено 16 июня 2026, 16:25
2003
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Реал оформил большой переход. Забрал капитана Манчестер Сити

Бернарду Силва выбрал мадридский Реал

16 июня 2026, 16:06 | Обновлено 16 июня 2026, 16:25
2003
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Реал оформил большой переход. Забрал капитана Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник Бернарду Силва перебрался в Реал.

Сообщается, что португальский игрок подписал контракт по схеме 2+1. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

31-летний игрок, который был капитаном Манчестер Сити, покинул команду свободным агентом.

Ранее была информация, что футболисту сборной Португалии контракт предложили Реал, Барселона и Атлетико, но Бернарду остановился на варианте с Реалом.

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Реал Мадрид Бернарду Силва Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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