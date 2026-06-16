Реал оформил большой переход. Забрал капитана Манчестер Сити

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник Бернарду Силва перебрался в Реал.

Сообщается, что португальский игрок подписал контракт по схеме 2+1. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

31-летний игрок, который был капитаном Манчестер Сити, покинул команду свободным агентом.

Ранее была информация, что футболисту сборной Португалии контракт предложили Реал, Барселона и Атлетико, но Бернарду остановился на варианте с Реалом.