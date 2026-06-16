Реал оформил большой переход. Забрал капитана Манчестер Сити
Бернарду Силва выбрал мадридский Реал
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник Бернарду Силва перебрался в Реал.
Сообщается, что португальский игрок подписал контракт по схеме 2+1. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
31-летний игрок, который был капитаном Манчестер Сити, покинул команду свободным агентом.
Ранее была информация, что футболисту сборной Португалии контракт предложили Реал, Барселона и Атлетико, но Бернарду остановился на варианте с Реалом.
🚨 BREAKING: Bernardo Silva has now officially signed his Real Madrid contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
Here we go from one week ago now confirmed as Portuguese midfielder joins on initial two year deal plus option to extend.
Wanted by José Mourinho. ⚪️🇵🇹 pic.twitter.com/WixASdvaOP
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