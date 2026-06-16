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  4. Определился первый соперник Полесья на сборах в Австрии
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 13:46 |
436
0

Определился первый соперник Полесья на сборах в Австрии

Житомирская команда будет дислоцироваться поблизости от Инсбрука

16 июня 2026, 13:46 |
436
0
Определился первый соперник Полесья на сборах в Австрии
ФК Полесье
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Как стало известно Sport.ua, 16 июня футболисты «Полесья» вернутся из отпуска, а уже 20 июня отправятся в Австрию на зарубежный этап подготовки к новому сезону.

По имеющейся информации, в этой альпийской стране подопечные Руслана Ротаня проведут несколько контрольных поединков, первый – 24 июня с болгарским ЦСКА.

В составе житомирской спортивной делегации будут вратарь Евгений Волынец, защитник Сергей Чоботенко и полузащитник Борис Крушинский, по разным причинам пропустившие последние календарные поединки «Полесья» в прошлом чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Полесье» может потерять бывшего игрока «Динамо».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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