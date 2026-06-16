Определился первый соперник Полесья на сборах в Австрии
Житомирская команда будет дислоцироваться поблизости от Инсбрука
Как стало известно Sport.ua, 16 июня футболисты «Полесья» вернутся из отпуска, а уже 20 июня отправятся в Австрию на зарубежный этап подготовки к новому сезону.
По имеющейся информации, в этой альпийской стране подопечные Руслана Ротаня проведут несколько контрольных поединков, первый – 24 июня с болгарским ЦСКА.
В составе житомирской спортивной делегации будут вратарь Евгений Волынец, защитник Сергей Чоботенко и полузащитник Борис Крушинский, по разным причинам пропустившие последние календарные поединки «Полесья» в прошлом чемпионате УПЛ.
Ранее сообщалось, что «Полесье» может потерять бывшего игрока «Динамо».
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