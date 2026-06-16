Определился первый соперник Полесья на сборах в Австрии

Как стало известно Sport.ua, 16 июня футболисты «Полесья» вернутся из отпуска, а уже 20 июня отправятся в Австрию на зарубежный этап подготовки к новому сезону.

По имеющейся информации, в этой альпийской стране подопечные Руслана Ротаня проведут несколько контрольных поединков, первый – 24 июня с болгарским ЦСКА.

В составе житомирской спортивной делегации будут вратарь Евгений Волынец, защитник Сергей Чоботенко и полузащитник Борис Крушинский, по разным причинам пропустившие последние календарные поединки «Полесья» в прошлом чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Полесье» может потерять бывшего игрока «Динамо».