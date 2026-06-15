Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский имеет несколько вариантов для продолжения карьеры:

– У вас остается полгода до завершения контракта с «Полесьем». Каким вы видите свое будущее?

– Я в принципе не имею права вести переговоры с новыми командами раньше, чем через полгода. Знаю, что есть интерес из Турции и ОАЭ, но для начала я должен понимать позицию «Полесья».

Пока не общался с руководством. Может быть, это будет после отпуска. Услышу «Полесье» и потом уже буду принимать решение.

– Вы к чему больше склоняетесь?

– Я счастлив в «Полесье», но нужно выйти на диалог, чтобы понимать, что будет дальше. Сейчас трудно сказать, – признался Андриевский.

Опытный 31-летний футболист провел 34 матча за сезон, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. Полузащитник перебрался в житомирский клуб в январе 2025 года из киевского «Динамо».