Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 14:27 |
1565
0

Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы

В услугах опытного полузащитника Александра Андриевского заинтересованы клубы из ОАЭ и Турции

15 июня 2026, 14:27 |
1565
0
Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Андриевский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский имеет несколько вариантов для продолжения карьеры:

– У вас остается полгода до завершения контракта с «Полесьем». Каким вы видите свое будущее?

– Я в принципе не имею права вести переговоры с новыми командами раньше, чем через полгода. Знаю, что есть интерес из Турции и ОАЭ, но для начала я должен понимать позицию «Полесья».

Пока не общался с руководством. Может быть, это будет после отпуска. Услышу «Полесье» и потом уже буду принимать решение.

– Вы к чему больше склоняетесь?

– Я счастлив в «Полесье», но нужно выйти на диалог, чтобы понимать, что будет дальше. Сейчас трудно сказать, – признался Андриевский.

Опытный 31-летний футболист провел 34 матча за сезон, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. Полузащитник перебрался в житомирский клуб в январе 2025 года из киевского «Динамо».

По теме:
Александрия нацелилась на вингера Кудровки
Баранов прокомментировал планы Чернигова на трансферное окно
ЛНЗ, Карпаты и Заря нацелились на форварда Оболони
Полесье Житомир Александр Андриевский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 09:45 4
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины

Сирота вернётся из аренды в Турции

Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 10:41 9
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины

Лиссабонский клуб намерен отправить официальное предложение о трансфере Тараса Михавко

Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
MMA | 15.06.2026, 08:13
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Дебютант Первой лиги определился со спаррингами и новыми игроками
Футбол | 15.06.2026, 14:14
Дебютант Первой лиги определился со спаррингами и новыми игроками
Дебютант Первой лиги определился со спаррингами и новыми игроками
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Футбол | 14.06.2026, 17:39
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 10
Футбол
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
14.06.2026, 11:58
Футбол
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 12
Футбол
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 5
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 8
Теннис
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем