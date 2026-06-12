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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 09:57 |
2075
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Усиление для Ротаня. Полесье планирует подписать форварда за 5-6 млн евро

Житомирский клуб проводит активную подготовку к новому сезону Премьер-лиги и Лиги конференций

12 июня 2026, 09:57 |
2075
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Усиление для Ротаня. Полесье планирует подписать форварда за 5-6 млн евро
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань
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Житомирское «Полесье» продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом квалификации Лиги конференций и нового сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «волки» считают приоритетным заданием трансфер нападающего и намерены подписать форварда, который сможет усилить команду Руслана Ротаня.

Житомирский клуб готов оформить трансфер за 5-6 миллионов евро и предложить солидную по украинским меркам зарплату в размере 500-600 тысяч евро в год.

В сезоне 2025/26 в составе «Полесья» выступали три форварда – Александр Филиппов (29 матчей, 5+3), Игорь Краснопир (31 матч, 7+4) и Николай Гайдучик (37 матчей, 10 голов).

Подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда, жеребьевка которого состоится 16 июня. Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля.

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Полесье Житомир Руслан Ротань Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Хай того Пулулу забирають. Він вільним агентом буде. Можна половину цієї суми як підписний бонус віддати. А з/п, яку готові платити в Поліссі вдвічі більша ніж в Ягелонії була.
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Солідна по українським міркам зарплатня 500-600тис. дуже не солідна для гравця,який вартує 5-6млн.
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а Гайдучик и Краснопир на банке сидеть будут?
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