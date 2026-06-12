Усиление для Ротаня. Полесье планирует подписать форварда за 5-6 млн евро

Житомирское «Полесье» продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом квалификации Лиги конференций и нового сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «волки» считают приоритетным заданием трансфер нападающего и намерены подписать форварда, который сможет усилить команду Руслана Ротаня.

Житомирский клуб готов оформить трансфер за 5-6 миллионов евро и предложить солидную по украинским меркам зарплату в размере 500-600 тысяч евро в год.

В сезоне 2025/26 в составе «Полесья» выступали три форварда – Александр Филиппов (29 матчей, 5+3), Игорь Краснопир (31 матч, 7+4) и Николай Гайдучик (37 матчей, 10 голов).

Подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда, жеребьевка которого состоится 16 июня. Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля.