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  4. Металлист 1925 назвал задачи команды после переименования в Харьков
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 14:40 | Обновлено 16 июня 2026, 14:47
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0

Металлист 1925 назвал задачи команды после переименования в Харьков

Хотят медали, Кубок и выйти в еврокубки

16 июня 2026, 14:40 | Обновлено 16 июня 2026, 14:47
450
0
Металлист 1925 назвал задачи команды после переименования в Харьков
ФК Металлист 1925
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Клуб УПЛ Металлист 1925 оформил ребрендинг и в новый сезон войдет под названием Харьков.

В клубе обозначили амбиции на ближайшее время.

«Футбольный клуб Харьков будет продолжать последовательную работу над построением сильной конкурентной команды и развитием инфраструктуры и ставит перед собой амбициозные спортивные цели: борьбу за призовые места в Премьер-лиге, борьбу за Кубок Украины и выход на уровень еврокубков».

Минувший чемпионат УПЛ команда завершила на пятой позиции.

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Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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