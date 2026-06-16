Металлист 1925 назвал задачи команды после переименования в Харьков

Клуб УПЛ Металлист 1925 оформил ребрендинг и в новый сезон войдет под названием Харьков.

В клубе обозначили амбиции на ближайшее время.

«Футбольный клуб Харьков будет продолжать последовательную работу над построением сильной конкурентной команды и развитием инфраструктуры и ставит перед собой амбициозные спортивные цели: борьбу за призовые места в Премьер-лиге, борьбу за Кубок Украины и выход на уровень еврокубков».

Минувший чемпионат УПЛ команда завершила на пятой позиции.