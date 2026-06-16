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  4. 6/6. Беспроигрышная серия азиатских сборных на ЧМ-2026 продолжается
Чемпионат мира
16 июня 2026, 11:07 |
138
0

6/6. Беспроигрышная серия азиатских сборных на ЧМ-2026 продолжается

В этот раз свои матчи не проиграли Саудовская Аравия и Иран.

16 июня 2026, 11:07 |
138
0
6/6. Беспроигрышная серия азиатских сборных на ЧМ-2026 продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные, представляющие Азию на текущем чемпионате мира, не проиграли пока ни одного матча на турнире.

Очередными азиатскими командами, продолжившими беспроигрышную серию, стали Саудовская Аравия и Иран.

Аравийцы сыграли свой матч вничью против сборной Уругвая (1:1), а иранцы – против Новой Зеландии (2:2).

Напомним, что ранее свои матчи не проиграли сборные Южной Кореи, Катара, Австралии и Японии.

Азиатские сборные на чемпионате мира 2026 года

  • Иран – Новая Зеландия – 2:2
  • Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
  • Япония – Нидерланды – 2:2
  • Австралия – Турция – 2:0
  • Катар – Швейцария – 1:1
  • Южная Корея – Чехия – 2:1

Следующими представителями Азии, которые сыграют свои матчи на ЧМ-2026, будут сборные Ирака (против Норвегии) ​​и Иордании (против Австрии).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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