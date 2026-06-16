6/6. Беспроигрышная серия азиатских сборных на ЧМ-2026 продолжается
В этот раз свои матчи не проиграли Саудовская Аравия и Иран.
Сборные, представляющие Азию на текущем чемпионате мира, не проиграли пока ни одного матча на турнире.
Очередными азиатскими командами, продолжившими беспроигрышную серию, стали Саудовская Аравия и Иран.
Аравийцы сыграли свой матч вничью против сборной Уругвая (1:1), а иранцы – против Новой Зеландии (2:2).
Напомним, что ранее свои матчи не проиграли сборные Южной Кореи, Катара, Австралии и Японии.
Азиатские сборные на чемпионате мира 2026 года
- Иран – Новая Зеландия – 2:2
- Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
- Япония – Нидерланды – 2:2
- Австралия – Турция – 2:0
- Катар – Швейцария – 1:1
- Южная Корея – Чехия – 2:1
Следующими представителями Азии, которые сыграют свои матчи на ЧМ-2026, будут сборные Ирака (против Норвегии) и Иордании (против Австрии).
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