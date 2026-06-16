6/6. Беспроигрышная серия азиатских сборных на ЧМ-2026 продолжается

Сборные, представляющие Азию на текущем чемпионате мира, не проиграли пока ни одного матча на турнире.

Очередными азиатскими командами, продолжившими беспроигрышную серию, стали Саудовская Аравия и Иран.

Аравийцы сыграли свой матч вничью против сборной Уругвая (1:1), а иранцы – против Новой Зеландии (2:2).

Напомним, что ранее свои матчи не проиграли сборные Южной Кореи, Катара, Австралии и Японии.

Азиатские сборные на чемпионате мира 2026 года

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Япония – Нидерланды – 2:2

Австралия – Турция – 2:0

Катар – Швейцария – 1:1

Южная Корея – Чехия – 2:1

Следующими представителями Азии, которые сыграют свои матчи на ЧМ-2026, будут сборные Ирака (против Норвегии) ​​и Иордании (против Австрии).