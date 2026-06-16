«Дешаму б Зидана в серединку». Эксперт – о поединке Франция – Сенегал

Сегодня, 16 июня в борьбу на чемпионате мира вступает финалист прошлого Мундиаля сборная Франции, которая в своем первом матче сыграет с одной из сильнейших африканских сборной – Сенегалом. Накануне этого поединка сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с нашим экспертом, известным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, сегодня в Нью-Йорке сойдутся, можно сказать, лучшие сборные Европы и Африки. Чего ждете от этой встречи?

– Прежде всего, я жду интенсивного футбола и забитых мячей. Обе сборные обладают индивидуально сильными исполнителями, особенно в атакующей линии, поэтому голы в этом поединке обязательно будут.

– Подопечные Дидье Дешама возьмут игру под свой контроль?

– Думаю, да. Французы будут действовать с позиции силы. Защите сенегальцев придется попотеть. Хотя я уверен в том, что и контригра у африканской сборной поставлена на высоком уровне. Прошедшие матчи чемпионата мира показали, что контратакующие команды уже не раз добивались успеха.

– Французы в своем составе имеют россыпь звезд. По именам у них самый мощный состав?

– Скорее всего, да. Потягаться с ними может разве что Бразилия.

– Которая в своем первом матче не впечатлила.

– Действительно. Да и Испания была фаворитом в поединке с Кабо-Верде, но дивидендов из этого не извлекла. Это то, о чем я говорил выше, владеть мячом, не значит побеждать.

– Каковы ваши вообще в плане достижения результата, ожидания от Франции и Сенегала на турнире?

– За Францию я болею с 1998 года, поэтому я верю, и потенциалу они заслуживают быть в финале. Правда, в серединке им не хватает Зинедина Зидана (улыбается). Сенегал, при всем уважении к Норвегии, считаю, будет бороться за второе место. А в целом этой африканской сборной по силам дойти до четвертьфинала.

– Каким будет ваш прогноз на этот матч?

– Надеюсь, нас ждет интригующий и интересный матч, в котором зрители увидят немало голов. Я поставлю на победу Франции с разницей в один мяч – 3:2.