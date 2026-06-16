«Дешаму б Зидана в серединку». Эксперт – о поединке Франция – Сенегал
Отечественный тренер Александр Бабич прогнозирует, что в этом мачте будет забито пять мячей
Сегодня, 16 июня в борьбу на чемпионате мира вступает финалист прошлого Мундиаля сборная Франции, которая в своем первом матче сыграет с одной из сильнейших африканских сборной – Сенегалом. Накануне этого поединка сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с нашим экспертом, известным тренером Александром Бабичем.
– Александр Александрович, сегодня в Нью-Йорке сойдутся, можно сказать, лучшие сборные Европы и Африки. Чего ждете от этой встречи?
– Прежде всего, я жду интенсивного футбола и забитых мячей. Обе сборные обладают индивидуально сильными исполнителями, особенно в атакующей линии, поэтому голы в этом поединке обязательно будут.
– Подопечные Дидье Дешама возьмут игру под свой контроль?
– Думаю, да. Французы будут действовать с позиции силы. Защите сенегальцев придется попотеть. Хотя я уверен в том, что и контригра у африканской сборной поставлена на высоком уровне. Прошедшие матчи чемпионата мира показали, что контратакующие команды уже не раз добивались успеха.
– Французы в своем составе имеют россыпь звезд. По именам у них самый мощный состав?
– Скорее всего, да. Потягаться с ними может разве что Бразилия.
– Которая в своем первом матче не впечатлила.
– Действительно. Да и Испания была фаворитом в поединке с Кабо-Верде, но дивидендов из этого не извлекла. Это то, о чем я говорил выше, владеть мячом, не значит побеждать.
– Каковы ваши вообще в плане достижения результата, ожидания от Франции и Сенегала на турнире?
– За Францию я болею с 1998 года, поэтому я верю, и потенциалу они заслуживают быть в финале. Правда, в серединке им не хватает Зинедина Зидана (улыбается). Сенегал, при всем уважении к Норвегии, считаю, будет бороться за второе место. А в целом этой африканской сборной по силам дойти до четвертьфинала.
– Каким будет ваш прогноз на этот матч?
– Надеюсь, нас ждет интригующий и интересный матч, в котором зрители увидят немало голов. Я поставлю на победу Франции с разницей в один мяч – 3:2.
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та ти шо бля...з двома рашиками, єбаньєсом, бремером, дідами старими та ігором блть тіаго ....дааа, іксперд))...а взагалі шо не речення то перл...Сенегал боротиметься за друге місце, а Норвегія шоо...буде в карти грати??...ще й "при всій повазі" каже)) клован, блть...ще й тренером його підписують, чорта дурного