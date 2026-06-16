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  4. «Дешаму б Зидана в серединку». Эксперт – о поединке Франция – Сенегал
Чемпионат мира
16 июня 2026, 10:33 |
341
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«Дешаму б Зидана в серединку». Эксперт – о поединке Франция – Сенегал

Отечественный тренер Александр Бабич прогнозирует, что в этом мачте будет забито пять мячей

16 июня 2026, 10:33 |
341
1 Comments
«Дешаму б Зидана в серединку». Эксперт – о поединке Франция – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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Сегодня, 16 июня в борьбу на чемпионате мира вступает финалист прошлого Мундиаля сборная Франции, которая в своем первом матче сыграет с одной из сильнейших африканских сборной – Сенегалом. Накануне этого поединка сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с нашим экспертом, известным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, сегодня в Нью-Йорке сойдутся, можно сказать, лучшие сборные Европы и Африки. Чего ждете от этой встречи?
– Прежде всего, я жду интенсивного футбола и забитых мячей. Обе сборные обладают индивидуально сильными исполнителями, особенно в атакующей линии, поэтому голы в этом поединке обязательно будут.

– Подопечные Дидье Дешама возьмут игру под свой контроль?
– Думаю, да. Французы будут действовать с позиции силы. Защите сенегальцев придется попотеть. Хотя я уверен в том, что и контригра у африканской сборной поставлена на высоком уровне. Прошедшие матчи чемпионата мира показали, что контратакующие команды уже не раз добивались успеха.

– Французы в своем составе имеют россыпь звезд. По именам у них самый мощный состав?
– Скорее всего, да. Потягаться с ними может разве что Бразилия.

– Которая в своем первом матче не впечатлила.
– Действительно. Да и Испания была фаворитом в поединке с Кабо-Верде, но дивидендов из этого не извлекла. Это то, о чем я говорил выше, владеть мячом, не значит побеждать.

– Каковы ваши вообще в плане достижения результата, ожидания от Франции и Сенегала на турнире?
– За Францию я болею с 1998 года, поэтому я верю, и потенциалу они заслуживают быть в финале. Правда, в серединке им не хватает Зинедина Зидана (улыбается). Сенегал, при всем уважении к Норвегии, считаю, будет бороться за второе место. А в целом этой африканской сборной по силам дойти до четвертьфинала.

– Каким будет ваш прогноз на этот матч?
– Надеюсь, нас ждет интригующий и интересный матч, в котором зрители увидят немало голов. Я поставлю на победу Франции с разницей в один мяч – 3:2.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу Зинедин Зидан Дидье Дешам эксклюзив Мнение эксперта статьи Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 1
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...змагатися з ними може хіба що Бразилія..
та ти шо бля...з двома рашиками, єбаньєсом, бремером, дідами старими та ігором блть тіаго ....дааа, іксперд))...а взагалі шо не речення то перл...Сенегал боротиметься за друге місце, а Норвегія шоо...буде в карти грати??...ще й "при всій повазі" каже)) клован, блть...ще й тренером його підписують, чорта дурного
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