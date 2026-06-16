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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 10:02 |
309
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Форвард Динамо: «Каждый из нас хочет быть похожим на этого игрока»

Матвей Пономаренко расхвалил Андрея Ярмоленко

16 июня 2026, 10:02 |
309
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Форвард Динамо: «Каждый из нас хочет быть похожим на этого игрока»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко расхвалил легендарного полузащитника «бело-синих» Андрея Ярмоленко.

«Андрей Николаевич охотно помогает молодым футболистам – это огромный опыт, который обязательно пригодится нам в будущем.

А еще – он учит нас собственным примером, демонстрируя, как нужно любить свое дело, отдаваться ему. Возможно, он и собирается завершать вскоре карьеру, но не дает себе никакого послабления.

Ярмоленко всегда стремится становиться лучше, отрабатывает до конца каждый момент в матче, уходит в подкаты на тренировках. Каждый из нас хочет походить на него и любить футбол так, как он», – сказал Пономаренко.

В сезоне-2025/26 Пономаренко продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три ассиста; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.

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Андрей Ярмоленко Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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