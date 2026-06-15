Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Сначала подумал, что решение Луческу – это шутка»

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко вспомнил первый матч за основу киевлян.

– Твоя футбольная карьера перешла на новый уровень еще в 17 лет, когда Мирча Луческу пригласил тебя, на тот момент арендованного у «Зари» вместе с другими ребятами динамовской академии 2006 года рождения, на сбор с первой командой «Динамо» и привлек к двум спаррингам, после чего клуб заключил с тобой первый профессиональный контракт. Что привело к самым большим эмоциям – упомянутые обстоятельства или необходимость доигрывать сезон в луганском клубе?

– А я сразу понимал, что на полгода вернусь в «Зари». Преждевременно прекратить аренду мог бы только переходя к первой динамовской команде, а там была на тот момент очень сильная конкуренция. Что касается эмоций… Представьте: лежу, отдыхаю, а меня, семнадцатилетнего, зовут тренироваться с основой «Динамо»! Честно говоря, сначала подумал, что это шутка. Впоследствии узнал, что на меня обратили внимание во время поединка за юношей «Зари» именно против киевлян, на котором присутствовало все руководство вместе с главным тренером.

– За первую команду «Динамо» ты дебютировал тоже в семнадцать, выйдя на замену на 88-й минуте матча с «Шахтером» при счете 0:1. Успел почувствовать в полной мере атмосферу последнего матча Луческу во главе киевлян?

– Если говорить о собственных эмоциях – был счастлив, что такой выдающийся тренер, светлая ему память, поверил в меня и дал шанс себя проявить. Почувствовать, что такое настоящий профессиональный футбол и что такое «классическое». Жаль только, что результата мы в том матче не добились.