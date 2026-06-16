Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он нам очень помог». Маркевич вспомнил работу с умершим футболистом
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 09:58 | Обновлено 16 июня 2026, 09:59
331
0

«Он нам очень помог». Маркевич вспомнил работу с умершим футболистом

Специалист вспомнил Вячеслава Шарпара

16 июня 2026, 09:58 | Обновлено 16 июня 2026, 09:59
331
0
«Он нам очень помог». Маркевич вспомнил работу с умершим футболистом
УАФ. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известие о преждевременном уходе из жизни хорошо известного в Украине по выступлениям в разных клубах Вячеслава Шарпара стало шокирующей неожиданностью.

За период своей карьеры футболист играл под руководством многих авторитетных тренеров, среди которых был и Мирон Маркевич.

Опытный специалист в разговоре с корреспондентом Sport.ua вспомнил период работы с Шарпаром в харьковском «Металлисте».

– Это был классный футболист, – сказал Маркевич. – Он нам в «Металлисте» достаточно серьезно помог. Не знаю, при каких обстоятельствах не стало Вячеслава, однако мне очень жаль. Оставить земную жизнь в таком возрасте, да еще и в свой день рождения – это нечто роковое. Шарпар был порядочным человеком и хорошим футболистом. В работе с ним у меня вообще никаких проблем не было, один только позитив.

– Вспомните, как этот игрок попал в вашу команду?

– Это была моя инициатива, все остальное завершал Евгений Красников (тогдашний спортивный директор харьковского клуба – прим. ред.). Я очень хотел, чтобы он был в «Металлисте», ведь это был умный игрок.

– Как работалось с Шарпаром?

– Все, что я, как тренер, просил, он выполнял. А что может быть лучше для тренера, если футболист выполняет установку? Я использовал Вячеслава в середине поля. Знаю, что мой коллега Виталий Кварцяный в «Волыни» использовал его на разных позициях. Еще и в «Ворскле» Шарпар хорошо играл. Он оставил хороший след в украинском футболе. Тем более в то время, когда у нас была серьезная Лига. Светлая ему память.

Кроме уже упомянутых «Металлиста», «Волыни» и «Ворсклы» Вячеслав Шарпар успел поиграть также в «Нафкоме», «Нефтянике-Укрнафте», «Ильичевке», «Десне», «Арсенале», «Говерле» и донецком «Металлурге». Были в его карьере и выступления за границей – в молдавском «Шерифе», казахстанском «Атырау» и латвийской «Риге».

По теме:
Форвард Динамо: «Каждый из нас хочет быть похожим на этого игрока»
Голкипером, неожиданно оказавшимся в Динамо, интересовался другой клуб УПЛ
Названо имя очередного новичка Александрии
смерть чемпионат Украины по футболу Вячеслав Шарпар Украинская Премьер-лига Мирон Маркевич инсайд Металлист Харьков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15 июня 2026, 08:59 9
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке

Боксер посетил Пентагон

ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
Футбол | 16 июня 2026, 04:33 4
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку

В ФИФА не нашли оснований для дисциплинарного наказания

Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15.06.2026, 12:49
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 10:41
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 16.06.2026, 07:40
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 9
Теннис
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 6
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 12
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем