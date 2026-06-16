«Он нам очень помог». Маркевич вспомнил работу с умершим футболистом

Известие о преждевременном уходе из жизни хорошо известного в Украине по выступлениям в разных клубах Вячеслава Шарпара стало шокирующей неожиданностью.

За период своей карьеры футболист играл под руководством многих авторитетных тренеров, среди которых был и Мирон Маркевич.

Опытный специалист в разговоре с корреспондентом Sport.ua вспомнил период работы с Шарпаром в харьковском «Металлисте».

– Это был классный футболист, – сказал Маркевич. – Он нам в «Металлисте» достаточно серьезно помог. Не знаю, при каких обстоятельствах не стало Вячеслава, однако мне очень жаль. Оставить земную жизнь в таком возрасте, да еще и в свой день рождения – это нечто роковое. Шарпар был порядочным человеком и хорошим футболистом. В работе с ним у меня вообще никаких проблем не было, один только позитив.

– Вспомните, как этот игрок попал в вашу команду?

– Это была моя инициатива, все остальное завершал Евгений Красников (тогдашний спортивный директор харьковского клуба – прим. ред.). Я очень хотел, чтобы он был в «Металлисте», ведь это был умный игрок.

– Как работалось с Шарпаром?

– Все, что я, как тренер, просил, он выполнял. А что может быть лучше для тренера, если футболист выполняет установку? Я использовал Вячеслава в середине поля. Знаю, что мой коллега Виталий Кварцяный в «Волыни» использовал его на разных позициях. Еще и в «Ворскле» Шарпар хорошо играл. Он оставил хороший след в украинском футболе. Тем более в то время, когда у нас была серьезная Лига. Светлая ему память.

Кроме уже упомянутых «Металлиста», «Волыни» и «Ворсклы» Вячеслав Шарпар успел поиграть также в «Нафкоме», «Нефтянике-Укрнафте», «Ильичевке», «Десне», «Арсенале», «Говерле» и донецком «Металлурге». Были в его карьере и выступления за границей – в молдавском «Шерифе», казахстанском «Атырау» и латвийской «Риге».