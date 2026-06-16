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  4. Намек на трансфер? Коуч ЛНЗ встретился с форвардом сборной Украины
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 07:28 |
1851
0

Намек на трансфер? Коуч ЛНЗ встретился с форвардом сборной Украины

Виталий Пономарев пообщался с Романом Яремчуком

16 июня 2026, 07:28 |
1851
0
Намек на трансфер? Коуч ЛНЗ встретился с форвардом сборной Украины
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев встретился с форвардом национальной сборной Украины Романом Яремчуком, ныне выступающим за Лион.

«Сегодня у меня была прекрасная возможность встретиться и пообщаться с Романом Яремчуком 🤝

Наши пути прошли еще в 2011 году, когда я работал тренером сборной Львовской области. Тогда Роман был частью команды, ставшей чемпионом Украины, а сегодня он достойно представляет нашу страну на международном уровне

Приятно было вспомнить то время, поговорить о футболе и просто пообщаться. Желаю Роману крепкого здоровья, новых побед в составе сборной Украины и еще много забитых мячей Рад был встречи», – написал тренер.

В комментариях под сообщением в шутку отмечают, что именно Роман Яремчук станет следующим трансфером черкасского ЛНЗ. Уже в скором времени «фиолетовые» стартуют в квалификации в Лигу конференций.

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Роман Яремчук Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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