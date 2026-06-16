Ямаль высказался о неудачном старте Испании на ЧМ-2026: «Не сомневайтесь»

Талантливый игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал несколько слов в социальной сети Instagram после первого матча на чемпионате мира 2026.

Ламин вернулся на футбольное поле после травмы и принял участие в поединке против Кабо-Верде, который завершился сенсационной ничьей (0:0).

«Первый матч чемпионата мира – и мы взяли одно очко. Мы понимаем, что это долгий турнир и что цель ещё далеко, поэтому продолжим работать, и все сложится так, как мы хотим – не сомневайтесь.

Хочу поблагодарить Бога за то, что он позволил мне вернуться на поле после травмы, а также свою семью за то, что она всегда была рядом, поддерживала меня и сопровождала на каждом шагу этого пути», – написал Ямаль.