Чемпионат мира16 июня 2026, 02:57 | Обновлено 16 июня 2026, 03:55
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ВИДЕО. Вернули долг. Уругвай отыгрался в матче против Саудовской Аравии
Латиноамериканцы дожали соперника
16 июня 2026, 02:57 | Обновлено 16 июня 2026, 03:55
73
0
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Вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо вернул свою национальную команду в игру в матче ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.
После продолжительного давления со стороны уругвайцев Араухо сумел поразить ворота соперника и восстановить равновесие в счете – 1:1.
Фланговый игрок сборной Уругвая первым оказался на добивании, забив в схожем стиле с тем, как ранее отличились саудовцы.
Гол Араухо вернул уругвайским футболистам веру в победу в первом матче турнира.
ВИДЕО. Вернули долг. Уругвай отыгрался в матче против Саудовской Аравии
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