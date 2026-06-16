Вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо вернул свою национальную команду в игру в матче ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.

После продолжительного давления со стороны уругвайцев Араухо сумел поразить ворота соперника и восстановить равновесие в счете – 1:1.

Фланговый игрок сборной Уругвая первым оказался на добивании, забив в схожем стиле с тем, как ранее отличились саудовцы.

Гол Араухо вернул уругвайским футболистам веру в победу в первом матче турнира.

ВИДЕО. Вернули долг. Уругвай отыгрался в матче против Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine