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Чемпионат мира
16 июня 2026, 02:57 | Обновлено 16 июня 2026, 03:55
73
0

ВИДЕО. Вернули долг. Уругвай отыгрался в матче против Саудовской Аравии

Латиноамериканцы дожали соперника

16 июня 2026, 02:57 | Обновлено 16 июня 2026, 03:55
73
0
ВИДЕО. Вернули долг. Уругвай отыгрался в матче против Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимилиано Араухо
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Вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо вернул свою национальную команду в игру в матче ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.

После продолжительного давления со стороны уругвайцев Араухо сумел поразить ворота соперника и восстановить равновесие в счете – 1:1.

Фланговый игрок сборной Уругвая первым оказался на добивании, забив в схожем стиле с тем, как ранее отличились саудовцы.

Гол Араухо вернул уругвайским футболистам веру в победу в первом матче турнира.

ВИДЕО. Вернули долг. Уругвай отыгрался в матче против Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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