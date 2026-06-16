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  4. ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Уругвай пропустил в матче с Саудовской Аравией
Чемпионат мира
16 июня 2026, 01:58 | Обновлено 16 июня 2026, 02:00
103
0

ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Уругвай пропустил в матче с Саудовской Аравией

Абдулелах Аль-Амри подловил опытного вратаря

16 июня 2026, 01:58 | Обновлено 16 июня 2026, 02:00
103
0
ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Уругвай пропустил в матче с Саудовской Аравией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник «Аль-Насра» и сборной Саудовской Аравии Абдулелах Аль-Амри стал автором первого гола своей команды на чемпионате мира 2026.

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Аль-Амри поразил ворота сборной Уругвая на 41-й минуте благодаря ошибке голкипера Фернандо Муслеры.

Опытный вратарь неудачно отбил мяч после углового, чем и воспользовался Абдулелах. Защитник оказался расторопнее соперников и успешно сыграл на добивании.

После этого эпизода сборная Саудовской Аравии ушла на перерыв с минимальным преимуществом – 1:0.

ВИДЕО. Ошибка Муслеры. Уругвай пропустил в матче с Саудовской Аравией

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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