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Чемпионат мира
Испания
15.06.2026 19:00 – FT 0 : 0
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 23:48 | Обновлено 16 июня 2026, 00:49
678
0

Бубишта пояснил, как сборной Кабо-Верде удалось не проиграть Испании на ЧМ

Пресс-конференция главного тренера сборной Кабо-Верде после ничьей с Испанией (0:0)

15 июня 2026, 23:48 | Обновлено 16 июня 2026, 00:49
678
0
Бубишта пояснил, как сборной Кабо-Верде удалось не проиграть Испании на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бубишта
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Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта провел пресс-конференцию после ничейного матча против Испании (0:0)в первом туре группы H чемпионата мира 2026:

– Тренер, можете описать, что это очко значит для вашей страны, игроков и вас лично? Это первое очко Кабо-Верде на чемпионате мира — и сразу против чемпионов Европы.

– Это значит все, прежде всего для нашей страны.Мы всегда говорили, что хотим, чтобы весь мир увидел нашу страну и нашу команду. Сегодня мы показали организацию, смелость и стойкость. Именно это отражает Кабо-Верде: умение преодолевать трудности.

– Вратарь Возинья плакал после матча. Как вы восприняли эти слезы?

– Это были очень сильные эмоции. Возинья – очень опытный игрок. Он много лет боролся за возможность оказаться здесь, на сцене чемпионата мира. Это были слезы стойкости. Команда очень хорошо сыграла в обороне, была организованной и не теряла голову. Мы не торопились, не паниковали в защитных ситуациях. Я хочу поздравить свою команду. Но, конечно, мы хотим сделать больше на этом чемпионате мира.

– В последнее время все чаще происходят такие результаты: Бразилия не смогла выиграть, Нидерланды не смогли выиграть, Испания не смогла выиграть. Футбол развивается во всем мире. В чем был главный ключ сегодня? Что нужно было остановить у Испании?

– Нужно отдать должное так называемым маленьким командам – их организации и работе, которую они проводят. Сегодня футбольный мир стал более открытым. У небольших сборных стало больше возможностей соперничать с командами более высокого уровня. Футбол – это организация, смелость и решимость. Команды с меньшим именем используют эти качества, чтобы бороться с грандами.

Испания почти все время владела мячом, это очевидно. Но контроль игры – это не только владение. Мы контролировали матч по-другому: через свою организацию. Конечно, нам хотелось чаще выходить в переходные атаки, но Испания – очень сильная команда. Поэтому мы довольны тем, как повлияли на игру.

– Для Кабо-Верде это огромная радость, а для Испании – большое разочарование. Не была ли Испания переоценена как фаворит чемпионата мира?

– Во время матча я был больше сосредоточен на своей команде, но Испания большую часть времени владела инициативой. Как я уже говорил, сегодня команды очень много строят на оборонительной организации. На чемпионате мира матчи часто выигрываются либо через стандарты, либо через переходные фазы. Мы готовились именно к этому. У Испании прекрасная команда. Первые матчи всегда сложные, такое случается. А мы должны быть довольны и счастливы: это наше первое участие на чемпионате мира, и мы сразу взяли первое очко против сборной, которая является чемпионом Европы. Это большое удовлетворение.

– Что вы сказали команде в перерыве? Вы верили, что можете добиться ничьей?

– Мы понимали, что можем лучше использовать переходные атаки и больше атаковать. По мере приближения конца матча у нас появлялось больше возможностей для хороших переходов. Я сказал игрокам сохранять спокойствие, оставаться организованными и верить, что наш момент в атаке придет. В концовке у нас была еще одна переходная атака, которую можно было завершить лучше. Но нужно понимать: Испания – одна из лучших команд мира, и она всегда готова к таким ситуациям. 13 лет назад Кабо-Верде дебютировала на Кубке Африки ничьей 0:0 с Южной Африкой и затем вышла из группы. Теперь дебют на чемпионате мира – снова 0:0, на стадионе, где большинство болело за соперника. Может ли это быть хорошим знаком? Независимо от сегодняшнего результата мы были бы готовы бороться в двух следующих матчах.

Это сложный турнир с трудными соперниками. У всех разный уровень, но каждый матч будет тяжелым. Ничья – это ничья. Конечно, она дает нам больше уверенности перед следующими двумя играми, но мы остаемся с ногами на земле. Мы знаем, что будет трудно до самого последнего матча.

– Следующий соперник – Уругвай. Какие меры предосторожности нужно принять, чтобы сыграть так же хорошо и попытаться добиться выхода дальше?

– Уругвай – очень сложная команда: сильная, мощная, интенсивная, опасная в переходных фазах. Но мы доверяем своей подготовке. Мы хотим действовать так же, как против Испании: быть организованными и искать лучший результат. Все три матча будут для нас чрезвычайно трудными. Но у нас есть единство и смелость, которые помогают нам достигать сложных целей. Мы постараемся по-своему контролировать игру и, конечно, бороться за очки.

– Что скажете о Возинье? Это был один из самых больших моментов в истории футбола Кабо-Верде?

– Прежде всего, спасибо. Возинья уже много лет с нами. Он опытный вратарь. Я не очень люблю выделять отдельных игроков, но он провел хороший матч. При этом вся команда большую часть игры была спокойной и уверенной. Наша организация помогла и ему чувствовать себя спокойнее. Конечно, мы довольны его игрой.

– У Испании были хорошие моменты, особенно в первом тайме, и Возинья сделал несколько важных сейвов. Что вы думали в эти моменты?

– Я всегда смотрю на команду, а не только на отдельных игроков. Возинья действительно провел хороший матч и стал лучшим игроком встречи, его нужно поздравить. Но вся команда отлично сработала в обороне. Он находится в воротах, чтобы помогать команде. Я рад за него, но считаю, что вся команда проделала фантастическую работу.

– Что изменилось в ментальности вашей команды?

– Мы много работали над этой трансформацией. У нас много игроков, которые выступают в хороших чемпионатах, но раньше, когда мы встречались с более сильными соперниками, нам чего-то не хватало. Сейчас мы можем проигрывать таким командам, это нормально, но наша позиция стала гораздо более уверенной. Игроки уже понимают, что могут конкурировать.

Перед приездом сюда мы всегда говорили: наша цель – бороться на самом высоком уровне. Конечно, будут трудности. Но мы, кабо-вердианцы, рождены для того, чтобы их преодолевать.

Видеообзор матча Кабо-Верде – Испания (0:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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