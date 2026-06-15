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  4. Дисциплина. Сборная Кабо-Верде установила рекорд ЧМ в матче против Испании
Чемпионат мира
15 июня 2026, 22:59 |
867
0

Дисциплина. Сборная Кабо-Верде установила рекорд ЧМ в матче против Испании

В дебютной игре на мундиале с испанцами команда Кабо-Верде совершила только один фол

15 июня 2026, 22:59 |
867
0
Дисциплина. Сборная Кабо-Верде установила рекорд ЧМ в матче против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кабо-Верде установила интереный рекорд чемпионатов мира в матче первого тура группы H против команды Испании, который завершился со счетом 0:0.

Кабо-Верде совершил всего один фол в этом поединке – это наименьший показатель среди всех команд в матчах ЧМ с 1966 года. И это несмотря на то, что Испания владела мячом 74% игрового времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кабо-Верде удачно дебютировал на мундиалях. А голкипер команды – 40-летний Возинья – стал лучшим игроком матча, оформив 7 сейвов.

В одном квартете Испания и Кабо-Верде играют вместе со сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Их очное противостояние первого тура начнется в 01:00 по Киеву в ночь на 16 число.

Инфографика

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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