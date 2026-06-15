Дисциплина. Сборная Кабо-Верде установила рекорд ЧМ в матче против Испании
В дебютной игре на мундиале с испанцами команда Кабо-Верде совершила только один фол
Сборная Кабо-Верде установила интереный рекорд чемпионатов мира в матче первого тура группы H против команды Испании, который завершился со счетом 0:0.
Кабо-Верде совершил всего один фол в этом поединке – это наименьший показатель среди всех команд в матчах ЧМ с 1966 года. И это несмотря на то, что Испания владела мячом 74% игрового времени.
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Кабо-Верде удачно дебютировал на мундиалях. А голкипер команды – 40-летний Возинья – стал лучшим игроком матча, оформив 7 сейвов.
В одном квартете Испания и Кабо-Верде играют вместе со сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Их очное противостояние первого тура начнется в 01:00 по Киеву в ночь на 16 число.
Инфографика
Видеообзор матча
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