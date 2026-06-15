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Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:12 | Обновлено 15 июня 2026, 21:24
673
0

Кабо-Верде сотворил историю, дебютировав на ЧМ с ничьей против Испании

Сборная страны с населением в 530 тысяч человек не проиграла чемпионам Европы

15 июня 2026, 21:12 | Обновлено 15 июня 2026, 21:24
673
0
Кабо-Верде сотворил историю, дебютировав на ЧМ с ничьей против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кабо-Верде дебютировала на чемпионатах мира с невероятного результата.

15 июня команда из Африки сотворила историю, сенсационно не проиграв действующим чемпионам Европы – команде Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Население Кабо-Верде составляет всего 530 тысяч человек, а площаль страны – 4 033 км². Кабо-Верде – самая маленькая страна по площади территории, когда-либо проходившая квалификацию на ЧМ.

Главным героем поединка стал 40-летний голкипер Возинья (Жозимар Жозе Эвора Диаш), который выступает за Шавеш со второго дивизиона Португалии. Возиньо оформил 7 сейвов.

В одном квартете Испания и Кабо-Верде выступают вместе с Саудовской Аравией и Уругваем.

ФОТО. Эмоции игроков Кабо-Верде после матча с Испанией

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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