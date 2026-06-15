Кабо-Верде сотворил историю, дебютировав на ЧМ с ничьей против Испании

Сборная Кабо-Верде дебютировала на чемпионатах мира с невероятного результата.

15 июня команда из Африки сотворила историю, сенсационно не проиграв действующим чемпионам Европы – команде Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Население Кабо-Верде составляет всего 530 тысяч человек, а площаль страны – 4 033 км². Кабо-Верде – самая маленькая страна по площади территории, когда-либо проходившая квалификацию на ЧМ.

Главным героем поединка стал 40-летний голкипер Возинья (Жозимар Жозе Эвора Диаш), который выступает за Шавеш со второго дивизиона Португалии. Возиньо оформил 7 сейвов.

В одном квартете Испания и Кабо-Верде выступают вместе с Саудовской Аравией и Уругваем.

ФОТО. Эмоции игроков Кабо-Верде после матча с Испанией

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine