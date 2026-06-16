Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?
На старте ЧМ-2026 сборная Египта разошлась миром с фаворитом квартета
Вечером 15 июня прошел матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.
Команды сыграли вничью (1:1) на стадионе Lumen Field в Сиэтле (штат Вашингтон).
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На 19-й минуте у сборной Египта отличился Эмам Ашур после передачи Мохамеда Салаха.
На 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани забил автогол после активных действий Ромелу Лукаку (1:1).
Обе команды набрали по 1 очку. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Новая Зеландия.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы G
- Бельгия, Египет (по 1 очку), Иран, Новая Зеландия (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Бельгия – 95%, Египет – 83%, Иран – 55%, Новая Зеландия – 34%
Дальнейшее расписание матчей группы G
- 16 июня. Иран – Новая Зеландия
- 21 июня. Бельгия – Иран, Новая Зеландия – Египет
- 26 июня. Египет – Иран, Новая Зеландия – Бельгия
Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 15 июня
Сиэтл (штат Вашингтон). Стадион Lumen Field
22:00. Бельгия – Египет – 1:1
Голы: Мохамед Хани (автогол), 66 – Эмам Ашур, 19
Видео голов и обзор матча
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