Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?

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Вечером 15 июня прошел матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Команды сыграли вничью (1:1) на стадионе Lumen Field в Сиэтле (штат Вашингтон).

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На 19-й минуте у сборной Египта отличился Эмам Ашур после передачи Мохамеда Салаха.

На 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани забил автогол после активных действий Ромелу Лукаку (1:1).

Обе команды набрали по 1 очку. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Новая Зеландия.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы G

Бельгия, Египет (по 1 очку), Иран, Новая Зеландия (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Бельгия – 95%, Египет – 83%, Иран – 55%, Новая Зеландия – 34%

Дальнейшее расписание матчей группы G

16 июня. Иран – Новая Зеландия

21 июня. Бельгия – Иран, Новая Зеландия – Египет

26 июня. Египет – Иран, Новая Зеландия – Бельгия

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 15 июня

Сиэтл (штат Вашингтон). Стадион Lumen Field

22:00. Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Мохамед Хани (автогол), 66 – Эмам Ашур, 19

Видео голов и обзор матча

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