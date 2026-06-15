ФОТО. Бельгия и Египет разошлись миром в стартовом туре ЧМ-2026
Эмам Ашур открыл счет для Египта, а затем Мохамед Хани провел автогол
Вечером 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.
Поединок проходил на стадионе Lumen Field в Сиэтле (штат Вашингтон).
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В первом тайме сборная Египта открыла счет на 19-й минуте, отличился Эмам Ашур после передачи Мохамеда Салаха.
После перерыва Бельгия добавила в активности. Давление бельгийцев принесло результат на 66-й минуте, когда защитник Египта Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота после активных действий Ромелу Лукаку (1:1).
Счёт больше не изменился, и обе команды набрали по 1 очку. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Новая Зеландия.
Чемпионат мира 2026. 1-й тур, 15 июня
Сиэтл (штат Вашингтон). Стадион Lumen Field
22:00. Бельгия – Египет – 1:1
Голы: Мохамед Хани (автогол), 66 – Эмам Ашур, 19
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эмам Ашур, 19 мин
ГОЛ! 1:1. Мохамед Хани (автогол), 66 мин
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