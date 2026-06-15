Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бельгия и Египет разошлись миром в стартовом туре ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июня 2026, 23:59 | Обновлено 16 июня 2026, 00:57
141
1

ФОТО. Бельгия и Египет разошлись миром в стартовом туре ЧМ-2026

Эмам Ашур открыл счет для Египта, а затем Мохамед Хани провел автогол

15 июня 2026, 23:59 | Обновлено 16 июня 2026, 00:57
141
1 Comments
ФОТО. Бельгия и Египет разошлись миром в стартовом туре ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Поединок проходил на стадионе Lumen Field в Сиэтле (штат Вашингтон).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме сборная Египта открыла счет на 19-й минуте, отличился Эмам Ашур после передачи Мохамеда Салаха.

После перерыва Бельгия добавила в активности. Давление бельгийцев принесло результат на 66-й минуте, когда защитник Египта Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота после активных действий Ромелу Лукаку (1:1).

Счёт больше не изменился, и обе команды набрали по 1 очку. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Новая Зеландия.

Чемпионат мира 2026. 1-й тур, 15 июня

Сиэтл (штат Вашингтон). Стадион Lumen Field

22:00. Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Мохамед Хани (автогол), 66 – Эмам Ашур, 19

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эмам Ашур, 19 мин

ГОЛ! 1:1. Мохамед Хани (автогол), 66 мин

Фотогалерея

По теме:
Аргентина – Алжир. Текстовая трансляция матча
Безвыигрышная серия сборной Египта на ЧМ составляет уже 8 матчей
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом
ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу видео голов и обзор сборная Японии по футболу фото автогол Эмам Ашур Мохамед Салах Мохамед Хани Ромелу Лукаку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15 июня 2026, 09:17 5
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Футболист может переехать в Германию

Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Футбол | 15 июня 2026, 04:02 11
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова

Для ряда игроков это стало поводом для шуток

Трампу закон не писан? ФИФА разрешила президенту США нарушить протокол
Футбол | 15.06.2026, 18:53
Трампу закон не писан? ФИФА разрешила президенту США нарушить протокол
Трампу закон не писан? ФИФА разрешила президенту США нарушить протокол
Названо имя очередного новичка Александрии
Футбол | 16.06.2026, 00:07
Названо имя очередного новичка Александрии
Названо имя очередного новичка Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Футбол | 15.06.2026, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
шось європа геть не айс,поки що.
Ответить
0
Популярные новости
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 5
Футбол
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
14.06.2026, 17:39 7
Футбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 8
Теннис
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем