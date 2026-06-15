Чемпионат мира15 июня 2026, 21:40 | Обновлено 15 июня 2026, 21:52
641
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ФОТО. Ему 40 лет. Назван лучший игрок матча Испания – Кабо-Верде
Награду получил Возинья
15 июня 2026, 21:40 | Обновлено 15 июня 2026, 21:52
641
0
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Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н против команды Испании (0:0).
В этой встрече 40-летний футболист провел на поле весь матч и совершил 7 сейвов, чем спас свою команду от поражения.
На клубном уровне возрастной футболист представляет Шавиш из второго дивизиона Португалии.
ФОТО. Ему 40 лет. Назван лучший игрок матча Испания – Кабо-Верде
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