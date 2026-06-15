Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н против команды Испании (0:0).

В этой встрече 40-летний футболист провел на поле весь матч и совершил 7 сейвов, чем спас свою команду от поражения.

На клубном уровне возрастной футболист представляет Шавиш из второго дивизиона Португалии.

ФОТО. Ему 40 лет. Назван лучший игрок матча Испания – Кабо-Верде