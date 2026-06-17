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  4. Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Испания
17 июня 2026, 07:02 |
1442
0

Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо

Клуб попытается подписать Вербрюггена

17 июня 2026, 07:02 |
1442
0
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Мадридский «Реал» уже работает над долгосрочным планом по вратарской позиции и рассматривает кандидата, который в будущем может заменить Тибо Куртуа.

По информации испанских источников, главным претендентом на роль преемника бельгийца является голкипер английского «Брайтона» Барт Вербрюгген. Руководство «сливочных» внимательно следит за прогрессом 23-летнего вратаря и может попытаться оформить его трансфер уже летом 2027 года.

Вербрюгген считается одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы и уже успел закрепиться в статусе основного вратаря сборной Нидерландов. Рыночная стоимость футболиста составляет около 40 миллионов евро.

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Тибо Куртуа Барт Вербрюгген трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Брайтон
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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