Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо

Мадридский «Реал» уже работает над долгосрочным планом по вратарской позиции и рассматривает кандидата, который в будущем может заменить Тибо Куртуа.

По информации испанских источников, главным претендентом на роль преемника бельгийца является голкипер английского «Брайтона» Барт Вербрюгген. Руководство «сливочных» внимательно следит за прогрессом 23-летнего вратаря и может попытаться оформить его трансфер уже летом 2027 года.

Вербрюгген считается одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы и уже успел закрепиться в статусе основного вратаря сборной Нидерландов. Рыночная стоимость футболиста составляет около 40 миллионов евро.