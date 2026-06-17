Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Клуб попытается подписать Вербрюггена
Мадридский «Реал» уже работает над долгосрочным планом по вратарской позиции и рассматривает кандидата, который в будущем может заменить Тибо Куртуа.
По информации испанских источников, главным претендентом на роль преемника бельгийца является голкипер английского «Брайтона» Барт Вербрюгген. Руководство «сливочных» внимательно следит за прогрессом 23-летнего вратаря и может попытаться оформить его трансфер уже летом 2027 года.
Вербрюгген считается одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы и уже успел закрепиться в статусе основного вратаря сборной Нидерландов. Рыночная стоимость футболиста составляет около 40 миллионов евро.
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