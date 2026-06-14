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  4. Куртуа дал Реалу совет относительно своего преемника
Испания
14 июня 2026, 20:42 |
1072
0

Куртуа дал Реалу совет относительно своего преемника

Тибо считает, что клубу стоит задуматься о поиске преемника

14 июня 2026, 20:42 |
1072
0
Куртуа дал Реалу совет относительно своего преемника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа прокомментировал своё будущее в клубе, отметив, что не испытывает никакого давления в связи с продлением контракта.

«Моё будущее? В «Реале» после 30 лет обычно предлагают только однолетние контракты, поэтому я достаточно спокоен по этому поводу. Если я буду продолжать выступать на нынешнем уровне, новый контракт не станет проблемой.

Реал – клуб высочайшего уровня, и в определенный момент они все равно должны задуматься о моем преемнике», – сказал Тибо Куртуа.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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