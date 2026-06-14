Испания14 июня 2026, 20:42 |
1072
0
Куртуа дал Реалу совет относительно своего преемника
Тибо считает, что клубу стоит задуматься о поиске преемника
14 июня 2026, 20:42 |
1072
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа прокомментировал своё будущее в клубе, отметив, что не испытывает никакого давления в связи с продлением контракта.
«Моё будущее? В «Реале» после 30 лет обычно предлагают только однолетние контракты, поэтому я достаточно спокоен по этому поводу. Если я буду продолжать выступать на нынешнем уровне, новый контракт не станет проблемой.
Реал – клуб высочайшего уровня, и в определенный момент они все равно должны задуматься о моем преемнике», – сказал Тибо Куртуа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2026, 11:58 0
Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского
Бокс | 14 июня 2026, 02:32 1
ЭйДжей раскрыл секрет успеха украинца
Футбол | 14.06.2026, 20:46
Теннис | 14.06.2026, 17:40
Бокс | 14.06.2026, 09:13
Комментарии 0
Популярные новости
14.06.2026, 11:30 5
13.06.2026, 08:40 12
13.06.2026, 00:17 1
14.06.2026, 09:01 22
14.06.2026, 11:22
13.06.2026, 23:37 9
13.06.2026, 11:04 14
13.06.2026, 07:42