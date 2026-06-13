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  4. Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
Испания
13 июня 2026, 08:02 |
1320
0

Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера

Бельгиец требует покупку защитника

13 июня 2026, 08:02 |
1320
0
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен ситуацией в обороне и обратился к руководству клуба с требованием срочно подписать центрального защитника.

Как сообщают испанские СМИ, вратарь считает, что уровень игры Дина Хейсена не соответствует требованиям клуба.

Внутри раздевалки растет беспокойство из-за нестабильности защиты, а сам Куртуа считает, что вынужден слишком часто спасать команду после грубых позиционных ошибок. Бельгиец подчеркнул, что без надежного и авторитетного центрбека «Реал» рискует регулярно повторять неудачные матчи.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дин Хейсен
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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