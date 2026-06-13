Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен ситуацией в обороне и обратился к руководству клуба с требованием срочно подписать центрального защитника.

Как сообщают испанские СМИ, вратарь считает, что уровень игры Дина Хейсена не соответствует требованиям клуба.

Внутри раздевалки растет беспокойство из-за нестабильности защиты, а сам Куртуа считает, что вынужден слишком часто спасать команду после грубых позиционных ошибок. Бельгиец подчеркнул, что без надежного и авторитетного центрбека «Реал» рискует регулярно повторять неудачные матчи.