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Испания
15 июня 2026, 23:38 | Обновлено 15 июня 2026, 23:40
770
0

Интер нацелился на двух суперталантов Реала. В Мадриде назвали цену

Эндрик и Мастантуоно могут переехать в Италию

15 июня 2026, 23:38 | Обновлено 15 июня 2026, 23:40
770
0
Интер нацелился на двух суперталантов Реала. В Мадриде назвали цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно
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Миланский «Интер» нацелился сразу на двух звездных талантов мадридского «Реала» – 18-летнего аргентинского вингера Франко Мастантуоно и 19-летнего бразильского нападающего Эндрика.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, потенциальную сделку блокирует главный тренер «бланкос» Жозе Моуриньо. Он рассчитывает на бразильца в следующем сезоне. Руководство «Реала» же ответило «Интеру», что может рассмотреть продажу обоих игроков за 150 млн евро.

Мастантуоно в прошлом сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в 35 матчах за «Реал». Эндрик в Мадриде игровой практики почти не имел и с января выступал за «Лион» на правах аренды. На его счету восемь голов и восемь ассистов в 21 матче в составе «Олимпика». Transfermarkt оценивает молодых игроков «Реала» в 45 и 40 млн евро соответственно.

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Франко Мастантуоно Эндрик Реал Мадрид Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига чемпионат Испании по футболу Экрем Конур Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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