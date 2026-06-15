Интер нацелился на двух суперталантов Реала. В Мадриде назвали цену

Миланский «Интер» нацелился сразу на двух звездных талантов мадридского «Реала» – 18-летнего аргентинского вингера Франко Мастантуоно и 19-летнего бразильского нападающего Эндрика.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, потенциальную сделку блокирует главный тренер «бланкос» Жозе Моуриньо. Он рассчитывает на бразильца в следующем сезоне. Руководство «Реала» же ответило «Интеру», что может рассмотреть продажу обоих игроков за 150 млн евро.

Мастантуоно в прошлом сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в 35 матчах за «Реал». Эндрик в Мадриде игровой практики почти не имел и с января выступал за «Лион» на правах аренды. На его счету восемь голов и восемь ассистов в 21 матче в составе «Олимпика». Transfermarkt оценивает молодых игроков «Реала» в 45 и 40 млн евро соответственно.