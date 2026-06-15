Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футболист вернется в Грецию
Французский «Лион» вынужден срочно выйти на трансферный рынок в поисках нового нападающего после того, как было принято решение об уходе форвардов, в числе которых и украинец Роман Яремчук.
Вместе с ним команду покинет и Эндрик. Срок аренды обоих нападающих истек: украинец вернется в «Олимпиакос», а бразилец – в «Реал».
«Львы» уже находятся в активном поиске нового нападающего. Одним из вариантов для «Лиона» называют Кадера Меите, который в настоящее время принадлежит «Аль-Хилялю». Француз почти не получает игровой практики в Саудовской Аравии из-за высокой конкуренции и ограничений в отношении легионеров.
Переход в «Лион» рассматривается как возможность для игрока перезапустить карьеру в Европе.
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