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Франция
15 июня 2026, 22:42 | Обновлено 15 июня 2026, 23:00
1933
0

Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

15 июня 2026, 22:42 | Обновлено 15 июня 2026, 23:00
1933
0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Французский «Лион» вынужден срочно выйти на трансферный рынок в поисках нового нападающего после того, как было принято решение об уходе форвардов, в числе которых и украинец Роман Яремчук.

Вместе с ним команду покинет и Эндрик. Срок аренды обоих нападающих истек: украинец вернется в «Олимпиакос», а бразилец – в «Реал».

«Львы» уже находятся в активном поиске нового нападающего. Одним из вариантов для «Лиона» называют Кадера Меите, который в настоящее время принадлежит «Аль-Хилялю». Француз почти не получает игровой практики в Саудовской Аравии из-за высокой конкуренции и ограничений в отношении легионеров.

Переход в «Лион» рассматривается как возможность для игрока перезапустить карьеру в Европе.

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Роман Яремчук Лион трансферы Лиги 1 аренда игрока Олимпиакос Пирей Эндрик
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
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