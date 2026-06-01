Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 июня 2026, 20:28 | Обновлено 01 июня 2026, 21:04
Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука

Яремчук засветил русскоязычный интерфейс телефона

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оказался в центре обсуждений в соцсетях после публикации нового сториса.

Внимание пользователей привлек интерфейс смартфона футболиста. На опубликованном скриншоте заметен русскоязычный элемент меню – союз «И» между авторами, что может свидетельствовать об использовании русского языка в настройках устройства, сообщает источник.

В сети обратили внимание, что при украинском интерфейсе в аналогичном случае должно было бы отображаться «та».

Ситуация вызвала оживленное обсуждение, поскольку ранее Яремчук неоднократно демонстрировал проукраинскую позицию. В частности, в 2021 году футболист отказался давать видеокомментарий на русском языке журналисту из РФ, ответив: «Только на украинском».

На данный момент сам футболист не комментировал обсуждение, возникшее вокруг его публикации.

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
олейченко, зачем ты это постишь 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
А слово "Стежити" — це на телефоні Олійника?
Ответить
0
Палата № 6 
Ответить
0
Він просто не знає навіть де це переключати. І вапщє какая разніца на каком язике гаваріт бурят каторий насілуєт тваю дєсятілєтнюю дочь. 
Ответить
-1
