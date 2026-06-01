Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука
Яремчук засветил русскоязычный интерфейс телефона
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оказался в центре обсуждений в соцсетях после публикации нового сториса.
Внимание пользователей привлек интерфейс смартфона футболиста. На опубликованном скриншоте заметен русскоязычный элемент меню – союз «И» между авторами, что может свидетельствовать об использовании русского языка в настройках устройства, сообщает источник.
В сети обратили внимание, что при украинском интерфейсе в аналогичном случае должно было бы отображаться «та».
Ситуация вызвала оживленное обсуждение, поскольку ранее Яремчук неоднократно демонстрировал проукраинскую позицию. В частности, в 2021 году футболист отказался давать видеокомментарий на русском языке журналисту из РФ, ответив: «Только на украинском».
На данный момент сам футболист не комментировал обсуждение, возникшее вокруг его публикации.
