«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде

Сборная Испании дебютировала на ЧМ-2026 сенсационной ничьей против Кабо-Верде (0:0).

Команда Луиса де ла Фуэнте не смогла за 90+ минут матча забить хотя бы один гол в ворота команды, представляющей небольшую островную страну, которая впервые в истории пробилась на мундиаль. На родине испанскую команду за такой результат беспощадно критикуют.

Журналист El Confidencial Альберт Ортега написал у себя в X:

«Катастрофа для Испании. Никаких идей, никакого индивидуального таланта, никакой реакции со скамейки запасных. А в довершение всего – их основной нападающий (Борха Иглесиас) вообще не провел на поле ни одной минуты. Суровый урок смирения».

Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Испании проведет против Саудовской Аравии 21 июня. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.