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Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:27 | Обновлено 15 июня 2026, 21:28
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«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде

Альберт Ортега подвел итоги дебюта команды на ЧМ-2026

15 июня 2026, 21:27 | Обновлено 15 июня 2026, 21:28
1230
3 Comments
«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Сборная Испании дебютировала на ЧМ-2026 сенсационной ничьей против Кабо-Верде (0:0).

Команда Луиса де ла Фуэнте не смогла за 90+ минут матча забить хотя бы один гол в ворота команды, представляющей небольшую островную страну, которая впервые в истории пробилась на мундиаль. На родине испанскую команду за такой результат беспощадно критикуют.

Журналист El Confidencial Альберт Ортега написал у себя в X:

«Катастрофа для Испании. Никаких идей, никакого индивидуального таланта, никакой реакции со скамейки запасных. А в довершение всего – их основной нападающий (Борха Иглесиас) вообще не провел на поле ни одной минуты. Суровый урок смирения».

Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Испании проведет против Саудовской Аравии 21 июня. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Краще всіх зіграв капітан іспанців Родрі.
Його передачі впоперек і назад були приголомшені!!!
))
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+1
на деяких сайтах пишуть,
шо Кукурелья став ПЕРШИМ гравцем із Реалу
в збірній Іспанії на Мундіалі!!!
Тому іспанці і не виграли у Кабо-Верді.
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0
Ребров мог бы тоже на 0-0 сыграть
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-1
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