«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде
Альберт Ортега подвел итоги дебюта команды на ЧМ-2026
Сборная Испании дебютировала на ЧМ-2026 сенсационной ничьей против Кабо-Верде (0:0).
Команда Луиса де ла Фуэнте не смогла за 90+ минут матча забить хотя бы один гол в ворота команды, представляющей небольшую островную страну, которая впервые в истории пробилась на мундиаль. На родине испанскую команду за такой результат беспощадно критикуют.
Журналист El Confidencial Альберт Ортега написал у себя в X:
«Катастрофа для Испании. Никаких идей, никакого индивидуального таланта, никакой реакции со скамейки запасных. А в довершение всего – их основной нападающий (Борха Иглесиас) вообще не провел на поле ни одной минуты. Суровый урок смирения».
Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Испании проведет против Саудовской Аравии 21 июня. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Desastroso partido de España. Sin ideas, sin talento individual, sin reacción desde el banquillo y con la guinda de dejar a tu delantero centro rematador (Borja Iglesias) con 0 minutos.— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 15, 2026
Cura de humildad brutal.
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Його передачі впоперек і назад були приголомшені!!!
))
шо Кукурелья став ПЕРШИМ гравцем із Реалу
в збірній Іспанії на Мундіалі!!!
Тому іспанці і не виграли у Кабо-Верді.