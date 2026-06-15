Дидье ДЕШАМ: «Явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь»
Дидье Дешам уверен, что у Испании есть все шансы выиграть чемпионат мира
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает свою команду главным фаворитом чемпионата мира. Об этом специалист заявил перед стартовым матчем против Сенегала.
«Если и есть фаворит, то это Испания, хотя Франция вполне обоснованно претендует на победу. Но впереди долгий путь. У Франции есть потенциал высшего уровня, даже с учетом перестройки состава. Я не собираюсь считать французскую команду сильнее остальных, но явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь», – заявил Дешам.
Как бы оспаривая слова французского тренера, испанцы удивили нулями в матче с Кабо-Верде, где никто не сомневался в их победе.
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