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  4. Дидье ДЕШАМ: «Явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь»
Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:11 |
457
0

Дидье ДЕШАМ: «Явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь»

Дидье Дешам уверен, что у Испании есть все шансы выиграть чемпионат мира

15 июня 2026, 21:11 |
457
0
Дидье ДЕШАМ: «Явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает свою команду главным фаворитом чемпионата мира. Об этом специалист заявил перед стартовым матчем против Сенегала.

«Если и есть фаворит, то это Испания, хотя Франция вполне обоснованно претендует на победу. Но впереди долгий путь. У Франции есть потенциал высшего уровня, даже с учетом перестройки состава. Я не собираюсь считать французскую команду сильнее остальных, но явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь», – заявил Дешам.

Как бы оспаривая слова французского тренера, испанцы удивили нулями в матче с Кабо-Верде, где никто не сомневался в их победе.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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