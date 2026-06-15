Дидье ДЕШАМ: «Явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает свою команду главным фаворитом чемпионата мира. Об этом специалист заявил перед стартовым матчем против Сенегала.

«Если и есть фаворит, то это Испания, хотя Франция вполне обоснованно претендует на победу. Но впереди долгий путь. У Франции есть потенциал высшего уровня, даже с учетом перестройки состава. Я не собираюсь считать французскую команду сильнее остальных, но явным фаворитом является Испания, в этом я не сомневаюсь», – заявил Дешам.

Как бы оспаривая слова французского тренера, испанцы удивили нулями в матче с Кабо-Верде, где никто не сомневался в их победе.