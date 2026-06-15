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Испания
15 июня 2026, 21:48 | Обновлено 15 июня 2026, 21:54
333
0

Всё остальное — провал. Энцо Фернандес определился с новым клубом

Аргентинец хочет играть только за Реал

15 июня 2026, 21:48 | Обновлено 15 июня 2026, 21:54
333
0
Всё остальное — провал. Энцо Фернандес определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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25-летний полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес хочет продолжить карьеру только в мадридском «Реале».

Источник сообщает, что аргентинец не видит для себя другого клуба и будет считать провалом, если не сможет этим летом оказаться в составе «бланкос».

«Реал» также заинтересован в услугах Фернандеса. На данный момент основной вопрос заключается в готовности мадридцев заплатить «Челси» 138 млн евро за игрока. Ранее стало известно, что «Атлетико» отказался продавать королевскому клубу нападающего Хулиана Альвареса за 150 млн, поэтому у «сливочных» еще есть в бюджете соответствующие средства.

Отмечается, что в «Челси» не слишком настроены отпускать Фернандеса. Главный тренер «синих» Хаби Алонсо рассчитывает на аргентинца в новом сезоне. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2032 года.

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Энцо Фернандес Реал Мадрид Челси чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: BBC
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