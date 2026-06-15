Всё остальное — провал. Энцо Фернандес определился с новым клубом
Аргентинец хочет играть только за Реал
25-летний полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес хочет продолжить карьеру только в мадридском «Реале».
Источник сообщает, что аргентинец не видит для себя другого клуба и будет считать провалом, если не сможет этим летом оказаться в составе «бланкос».
«Реал» также заинтересован в услугах Фернандеса. На данный момент основной вопрос заключается в готовности мадридцев заплатить «Челси» 138 млн евро за игрока. Ранее стало известно, что «Атлетико» отказался продавать королевскому клубу нападающего Хулиана Альвареса за 150 млн, поэтому у «сливочных» еще есть в бюджете соответствующие средства.
Отмечается, что в «Челси» не слишком настроены отпускать Фернандеса. Главный тренер «синих» Хаби Алонсо рассчитывает на аргентинца в новом сезоне. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2032 года.
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