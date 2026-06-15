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  4. В Ювентусе поверили в Бога и выкупили вингера
Италия
15 июня 2026, 19:21 |
807
2

В Ювентусе поверили в Бога и выкупили вингера

«Ювентус» активировал опцию в контракте Бога

15 июня 2026, 19:21 |
807
2 Comments
В Ювентусе поверили в Бога и выкупили вингера
Serie A. Жереми Бога
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«Ювентус» активировал пункт о выкупе Жереми Бога за 5 миллионов евро, перешедшего из «Ниццы» на постоянной основе.

29-летний вингер из Кот-д`Ивуара зимой был арендован туринцами, и клуб использовал свое право подписать с игроком полноценный контракт. Бога забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «старую синьору».

Воспитанник «Челси» также поиграл в «Ренне», «Гранаде», «Бирмингеме», «Сассуоло» и «Аталанте». Его трансферная стоимость на пике доходила до 20 млн евро. Сейчас она составляет восемь миллионов.

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Ювентус Жереми Бога Ницца трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Челси
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Заголовок написал атеист)
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я вже подумав, що заголовок Олійченко писав 
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