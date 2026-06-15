В Ювентусе поверили в Бога и выкупили вингера

«Ювентус» активировал пункт о выкупе Жереми Бога за 5 миллионов евро, перешедшего из «Ниццы» на постоянной основе.

29-летний вингер из Кот-д`Ивуара зимой был арендован туринцами, и клуб использовал свое право подписать с игроком полноценный контракт. Бога забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «старую синьору».

Воспитанник «Челси» также поиграл в «Ренне», «Гранаде», «Бирмингеме», «Сассуоло» и «Аталанте». Его трансферная стоимость на пике доходила до 20 млн евро. Сейчас она составляет восемь миллионов.