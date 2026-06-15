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Чемпионат мира
15 июня 2026, 20:15 | Обновлено 15 июня 2026, 20:17
766
0

Впервые с 1966 года за 30 минут матча ЧМ игрок ни разу не коснулся мяча

Микель Оярсабаль «вляпался» в историю во время поединка сборных Испании и Кабо-Верде

15 июня 2026, 20:15 | Обновлено 15 июня 2026, 20:17
766
0
Впервые с 1966 года за 30 минут матча ЧМ игрок ни разу не коснулся мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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29-летний форвард сборной Испании Микель Оярсабаль «вляпался» в историю во время поединка первого тура группы H чемпионата мира против команды Кабо-Верде.

За первые 30 минут поединка Оярсабаль ни разу не коснулся мяча и стал первым таким игроком на мундиалях с 1966 года. Микель впервые встретился с мячом на 31-й мин.

После первого тайма счет в поединке Испании и Кабо-Верде 0:0. По xG испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте наиграли на 1.44 гола.

Встреча Испании и Кабо-Верде стартовала 15 июня в 19:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. В одном квартете эти сборные выступают вместе с Уругваем и Саудовской Аравии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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