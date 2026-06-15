Впервые с 1966 года за 30 минут матча ЧМ игрок ни разу не коснулся мяча
Микель Оярсабаль «вляпался» в историю во время поединка сборных Испании и Кабо-Верде
29-летний форвард сборной Испании Микель Оярсабаль «вляпался» в историю во время поединка первого тура группы H чемпионата мира против команды Кабо-Верде.
За первые 30 минут поединка Оярсабаль ни разу не коснулся мяча и стал первым таким игроком на мундиалях с 1966 года. Микель впервые встретился с мячом на 31-й мин.
После первого тайма счет в поединке Испании и Кабо-Верде 0:0. По xG испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте наиграли на 1.44 гола.
Встреча Испании и Кабо-Верде стартовала 15 июня в 19:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. В одном квартете эти сборные выступают вместе с Уругваем и Саудовской Аравии.
Инфографика
0 - Spain's Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once.— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026
Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg
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