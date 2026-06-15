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Чемпионат мира
15 июня 2026, 19:50 | Обновлено 15 июня 2026, 19:58
840
0

ФОТО. Фейл турнира? Ферран не реализовал сумасшедший момент в игре ЧМ-2026

Торрес не сумел забить после передачи Кукурельи

15 июня 2026, 19:50 | Обновлено 15 июня 2026, 19:58
840
0
ФОТО. Фейл турнира? Ферран не реализовал сумасшедший момент в игре ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня начался матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Испании и Кабо-Верде. Матч проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Стадиум» в американском городе Атланта.

На 40-й минуте матча нападающий сборной Испании Ферран Торрес не сумел реализовать сумасшедший момент.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нападающий пробивал с линии вратарской после передачи Марка Кукурельи, но попал в перекладину.

В сети этот момент уже назвали худшим промахом мундиаля.

ФОТО. Фейл турнира? Ферран не реализовал сумасшедший момент в игре ЧМ-2026

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Ферран Торрес сборная Испании по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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