15 июня начался матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Испании и Кабо-Верде. Матч проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Стадиум» в американском городе Атланта.

На 40-й минуте матча нападающий сборной Испании Ферран Торрес не сумел реализовать сумасшедший момент.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нападающий пробивал с линии вратарской после передачи Марка Кукурельи, но попал в перекладину.

В сети этот момент уже назвали худшим промахом мундиаля.

ФОТО. Фейл турнира? Ферран не реализовал сумасшедший момент в игре ЧМ-2026