ФОТО. Фейл турнира? Ферран не реализовал сумасшедший момент в игре ЧМ-2026
Торрес не сумел забить после передачи Кукурельи
15 июня начался матч первого тура группы Н чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Испании и Кабо-Верде. Матч проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Стадиум» в американском городе Атланта.
На 40-й минуте матча нападающий сборной Испании Ферран Торрес не сумел реализовать сумасшедший момент.
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Нападающий пробивал с линии вратарской после передачи Марка Кукурельи, но попал в перекладину.
В сети этот момент уже назвали худшим промахом мундиаля.
ФОТО. Фейл турнира? Ферран не реализовал сумасшедший момент в игре ЧМ-2026
Ferran Torres has just won the award for the WORST MISS of the World Cup. 🤯— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 15, 2026
Absolute sitter, son. pic.twitter.com/ylMfYcL8na
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