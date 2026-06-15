Таблица ЧМ: Испания потеряла очки. Как оцениваются шансы выйти в плей-офф?
В другом матче 1-го тура этой группы встретятся Саудовская Аравия и Уругвай
Вечером 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.
Поединок прошел на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).
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Испанская команда имела большое территориальное преимущество, но не сумели забить сборной Кабо-Верде.
В итоге матч завершился безголевой ничьей (0:0), обе команды набрали по 1 очку.
В другом матче 1-го тура этой группы в ночь с 15 на 16 июня встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы H
- Испания, Кабо-Верде (по 1 очку), Уругвай, Саудовская Аравия (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Испания – 95%, Уругвай – 85%, Кабо-Верде – 48%, Саудовская Аравия – 34%
Дальнейшее расписание матчей группы H
- 16 июня. Саудовская Аравия – Уругвай
- 21 июня. Испания – Саудовская Аравия, Уругвай – Кабо-Верде
- 26 июня. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Уругвай – Испания
Чемпионат мира 2026. 1-й тур, 15 июня
Атланта (штат Джорджия, США), Mercedes-Benz Stadium
19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0
Видеообзор матча
Инфографика
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