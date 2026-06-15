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  4. Таблица ЧМ: Испания потеряла очки. Как оцениваются шансы выйти в плей-офф?
Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:47 | Обновлено 15 июня 2026, 21:53
208
0

Таблица ЧМ: Испания потеряла очки. Как оцениваются шансы выйти в плей-офф?

В другом матче 1-го тура этой группы встретятся Саудовская Аравия и Уругвай

15 июня 2026, 21:47 | Обновлено 15 июня 2026, 21:53
208
0
Таблица ЧМ: Испания потеряла очки. Как оцениваются шансы выйти в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.

Поединок прошел на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанская команда имела большое территориальное преимущество, но не сумели забить сборной Кабо-Верде.

В итоге матч завершился безголевой ничьей (0:0), обе команды набрали по 1 очку.

В другом матче 1-го тура этой группы в ночь с 15 на 16 июня встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы H

  • Испания, Кабо-Верде (по 1 очку), Уругвай, Саудовская Аравия (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Испания – 95%, Уругвай – 85%, Кабо-Верде – 48%, Саудовская Аравия – 34%

Дальнейшее расписание матчей группы H

  • 16 июня. Саудовская Аравия – Уругвай
  • 21 июня. Испания – Саудовская Аравия, Уругвай – Кабо-Верде
  • 26 июня. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Уругвай – Испания

Чемпионат мира 2026. 1-й тур, 15 июня

Атланта (штат Джорджия, США), Mercedes-Benz Stadium

19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0

Видеообзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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