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Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:34 | Обновлено 15 июня 2026, 21:54
288
0

ФОТО. Испания на ЧМ-2026 сенсационно не обыграла Кабо-Верде

Испанская команда владела большим преимуществом, но голов не забила

15 июня 2026, 21:34 | Обновлено 15 июня 2026, 21:54
288
0
ФОТО. Испания на ЧМ-2026 сенсационно не обыграла Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.

Поединок прошел на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанская команда имела большое территориальное преимущество, владея мячом 74% времени и нанеся 27 ударов (против 6) по воротам соперника.

В первом тайме команды не сумели отличиться. После перерыва наставник испанцев Луис де ла Фуэнте провел ряд замен, выпустив на поле Микеля Мерино, Ламина Ямаля, Дани Ольмо и Нико Уильямса.

Несмотря на большое преимущество по показателю ожидаемых голов xG (2,29 против 0,29), испанцы не сумели сломить оборону сборной Кабо-Верде.

В итоге матч завершился безголевой ничьей (0:0), обе команды набрали по 1 очку.

В другом матче 1-го тура этой группы встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Чемпионат мира 2026. 1-й тур, 15 июня

Атланта (штат Джорджия, США), Mercedes-Benz Stadium

19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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