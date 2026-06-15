ФОТО. Испания на ЧМ-2026 сенсационно не обыграла Кабо-Верде
Испанская команда владела большим преимуществом, но голов не забила
Вечером 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.
Поединок прошел на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).
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Испанская команда имела большое территориальное преимущество, владея мячом 74% времени и нанеся 27 ударов (против 6) по воротам соперника.
В первом тайме команды не сумели отличиться. После перерыва наставник испанцев Луис де ла Фуэнте провел ряд замен, выпустив на поле Микеля Мерино, Ламина Ямаля, Дани Ольмо и Нико Уильямса.
Несмотря на большое преимущество по показателю ожидаемых голов xG (2,29 против 0,29), испанцы не сумели сломить оборону сборной Кабо-Верде.
В итоге матч завершился безголевой ничьей (0:0), обе команды набрали по 1 очку.
В другом матче 1-го тура этой группы встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.
Чемпионат мира 2026. 1-й тур, 15 июня
Атланта (штат Джорджия, США), Mercedes-Benz Stadium
19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0
Турнирная таблица
Видеообзор матча
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