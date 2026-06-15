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Чемпионат мира
15 июня 2026, 17:54 |
60

Бельгия – Египет. Участвуй в розыгрыше от Sport.ua!

Выбирай, кто из топ-футболистов покажет свой уровень в битве Бельгии и Египта и сражайся за подарки

15 июня 2026, 17:54 |
60
Бельгия – Египет. Участвуй в розыгрыше от Sport.ua!
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Лукаку или Салах? Прими участие в розыгрыше призов на матч Бельгия — Египет от Sport.ua.

Сегодня состоится один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026. Сборная Бельгии и оставшиеся представители её «золотого поколения» попытаются одолеть Египет с его неизменным «фараоном» Мохамедом Салахом. А мы предлагаем сделать эту дуэль еще более жаркой и побороться за 1000 гривен.

Условия очень просты:

  • Подписаться на телеграм-каналы @sportua_news.
  • Написать в комментариях под этой публикацией, кто больше забьет в матче Бельгия – Египет: Ромелу Лукаку или Мохамед Салах?
  • Принимаются 4 формата ответов: «Лукаку», «Салах», «никто не забьет» и «забьют одинаковое количество».

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

  • Комментарии принимаются до 22:00 15 июня по киевскому времени.
  • Один участник — один комментарий. Участники с несколькими комментариями будут дисквалифицированы.
  • Отредактированные комментарии не участвуют в розыгрыше!

НАШИ ПРИЗЫ — три сертификата Rozetka на сумму 1000 гривен каждый.

Среди всех, кто оставит правильный прогноз, случайным образом будут выбраны три победителя. Имена счастливчиков мы объявим в течение 24 часов после финального свистка.

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ЧМ-2026 по футболу конкурс сборная Египта по футболу сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку Мохамед Салах
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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