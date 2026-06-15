Бельгия – Египет. Участвуй в розыгрыше от Sport.ua!
Выбирай, кто из топ-футболистов покажет свой уровень в битве Бельгии и Египта и сражайся за подарки
Лукаку или Салах? Прими участие в розыгрыше призов на матч Бельгия — Египет от Sport.ua.
Сегодня состоится один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026. Сборная Бельгии и оставшиеся представители её «золотого поколения» попытаются одолеть Египет с его неизменным «фараоном» Мохамедом Салахом. А мы предлагаем сделать эту дуэль еще более жаркой и побороться за 1000 гривен.
Условия очень просты:
- Подписаться на телеграм-каналы @sportua_news.
- Написать в комментариях под этой публикацией, кто больше забьет в матче Бельгия – Египет: Ромелу Лукаку или Мохамед Салах?
- Принимаются 4 формата ответов: «Лукаку», «Салах», «никто не забьет» и «забьют одинаковое количество».
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:
- Комментарии принимаются до 22:00 15 июня по киевскому времени.
- Один участник — один комментарий. Участники с несколькими комментариями будут дисквалифицированы.
- Отредактированные комментарии не участвуют в розыгрыше!
НАШИ ПРИЗЫ — три сертификата Rozetka на сумму 1000 гривен каждый.
Среди всех, кто оставит правильный прогноз, случайным образом будут выбраны три победителя. Имена счастливчиков мы объявим в течение 24 часов после финального свистка.
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