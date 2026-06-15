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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 18:25 | Обновлено 15 июня 2026, 18:45
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Клуб УПЛ объяснил, почему сменил название, цвета и эмблему

Металлист 1925 стал ФК Харьков

15 июня 2026, 18:25 | Обновлено 15 июня 2026, 18:45
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Клуб УПЛ объяснил, почему сменил название, цвета и эмблему
ФК Металлист 1925
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15 июня клуб УПЛ Металлист 1925 официально объявил о решении переименоваться – теперь команда будет называться ФК Харьков.

Руководство клуба объяснило причину ребрендинга, рассказало о новых цветах о очертило амбиции на ближайшее время.

Заявление клуба

Это решение является логичным этапом развития клуба, основанного в 2016 году для сохранения профессионального футбола в городе. За почти десять лет Металлист 1925 Харьков сформировал собственную историю, прошел сложный путь становления от любителей до высоких позиций украинского футбола, чем мы гордимся и почему вышел на уровень, что требует более четкой идентификации и позиционирования.

Ребрендинг – это следствие роста клуба и его амбиций. Клуб переходит к формату, в котором более четко представляет Харьков в целом — его людей, характер и современную реальность, а не отдельную историческую линию. При этом клуб сохраняет свою историю. Весь путь Металлиста 1925 с 2016 года остается фундаментом и частью идентичности уже под названием Харьков.

Обновленная айдентика построена вокруг символа города – буквы «Х». Ее форма четкая, структурная и монументальная, без лишних деталей. В знаке заложены принципы конструктивизма, являющегося важной частью архитектуры Харькова. В силуэте буквы читаются дополнительные смыслы – щит и шлем, как символы защиты, ответственности и внутренней силы и сохранение идеи предыдущего логотипа.

Цвета клуба – багряный и золотой – формируют новую визуальную идентичность. Багряный отсылает к традициям украинского казачества, веками защищавшего родную землю, и сегодня ассоциируется с устойчивостью и характером, что является проявлением города Харьков. Золотой – продолжение желтого цвета нашего клуба и символизирует амбицию, развитие и стремление к победам.

Футбольный клуб Харьков будет продолжать последовательную работу над построением сильной конкурентной команды и развитием инфраструктуры и ставит перед собой амбициозные спортивные цели: борьбу за призовые места в Премьер-лиге, борьбу за Кубок Украины и выход на уровень еврокубков.

Изменения не об отделении от истории и наследия клуба, а об эволюционном развитии клуба, более четком подчеркивании идентичности клуба. Ключевой остается миссия клуба — быть точкой объединения для людей, которые любят Харьков, независимо от того, где они находятся и объединяют себя с Харьковом как и мы. Клуб формирует сообщество, основанное на общих ценностях, эмоциях и ощущении принадлежности к городу.

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Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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Був вже ФК Харків. Немає давно 
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+1
Мені «Х» на емблемі більше схоже на пов’язану піонерську краватку на шиї
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+1
Кріпта, вона така! Трампа переможе!
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