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WTA
15 июня 2026, 16:32 | Обновлено 15 июня 2026, 17:12
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Шестая ракетка снялась с турнира WTA 500 в Берлине из-за очередной травмы

Аманда Анисимова пропустит соревнования в столице Германии из-за спазмов в спине

15 июня 2026, 16:32 | Обновлено 15 июня 2026, 17:12
411
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Шестая ракетка снялась с турнира WTA 500 в Берлине из-за очередной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова
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Шестая ракетка мира, американка Аманда Анисимова пропустит травяной турнир WTA 500 в Берлине, Германия.

Анисимова снялась с соревнований, ссылаясь на спазмы в спине.

Прошлогодняя финалистка Уимблдона (2025) сыграла лишь на одном турнире на травяном покрытии в сезоне 2026. В четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне Аманда потерпела поражение от соотечественницы Ивы Йович.

Для Аманды проблемы со спиной стали очередной травмой, из-за которой она вынуждена пропускать соревнования.

Американка также пропускала турниры в Чарльстоне, Мадриде и Риме в 2026 году. Причиной была травма запястья.

Ее место займет американка Коко Гауфф (WTA 7), которая получила пятый номер посева.

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Аманда Анисимова WTA Берлин травма
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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