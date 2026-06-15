Шестая ракетка снялась с турнира WTA 500 в Берлине из-за очередной травмы
Аманда Анисимова пропустит соревнования в столице Германии из-за спазмов в спине
Шестая ракетка мира, американка Аманда Анисимова пропустит травяной турнир WTA 500 в Берлине, Германия.
Анисимова снялась с соревнований, ссылаясь на спазмы в спине.
Прошлогодняя финалистка Уимблдона (2025) сыграла лишь на одном турнире на травяном покрытии в сезоне 2026. В четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне Аманда потерпела поражение от соотечественницы Ивы Йович.
Для Аманды проблемы со спиной стали очередной травмой, из-за которой она вынуждена пропускать соревнования.
Американка также пропускала турниры в Чарльстоне, Мадриде и Риме в 2026 году. Причиной была травма запястья.
Ее место займет американка Коко Гауфф (WTA 7), которая получила пятый номер посева.
Anisimova withdrew from Berlin with back spasms.— Tennisform (@Tennisform) June 15, 2026
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