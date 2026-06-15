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Испания
15 июня 2026, 15:09 | Обновлено 15 июня 2026, 15:18
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Моуриньо убедил Кукурелью перейти в Реал всего тремя словами

Личный звонок Особенного свел на нет недели переговоров с Атлетико и Барселоной

15 июня 2026, 15:09 | Обновлено 15 июня 2026, 15:18
1251
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Моуриньо убедил Кукурелью перейти в Реал всего тремя словами
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо лично курировал ход переговоров с 27-летним испанским защитником «Челси» Марком Кукурельей.

Ранее стало известно, что левый фулбек сборной Испании стал игроком мадридского клуба. До этого неделями с ним договаривались представители «Атлетико» и «Барселоны», однако в последний момент в борьбу за футболиста вмешался «Реал».

Источник сообщает, что все решил личный звонок Моуриньо игроку. Португальский специалист убедил Кукурелью, что очень хочет видеть его в своем проекте и рассчитывает на него как на футболиста основного состава.

«Ты или никто», – цитируют слова тренера защитнику испанские СМИ.

После этого Марк отбросил сомнения и решил выбрать именно «Реал». Ранее сообщалось, что Кукурелья был лишь третьим в списке желаний Моуриньо на позицию левого защитника. Португалец якобы просил руководство клуба подписать Риккардо Калафьори из «Арсенала» или Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити», однако клубы не отпустили игроков в Мадрид. Только после этого внимание мадридцев переключилось на Кукурелью.

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Марк Кукурелья Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига Челси Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник: Marca
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Комментарии 1
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Впевнений, що Кукурелья зробив помимлку, бо сам Мауріньо в Реалі ненадовго. Реал чимось схожий на Динамо, там засидівся президент, хоча досягнення Реала і Динамо незрівнянні.
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