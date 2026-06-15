Моуриньо убедил Кукурелью перейти в Реал всего тремя словами

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо лично курировал ход переговоров с 27-летним испанским защитником «Челси» Марком Кукурельей.

Ранее стало известно, что левый фулбек сборной Испании стал игроком мадридского клуба. До этого неделями с ним договаривались представители «Атлетико» и «Барселоны», однако в последний момент в борьбу за футболиста вмешался «Реал».

Источник сообщает, что все решил личный звонок Моуриньо игроку. Португальский специалист убедил Кукурелью, что очень хочет видеть его в своем проекте и рассчитывает на него как на футболиста основного состава.

«Ты или никто», – цитируют слова тренера защитнику испанские СМИ.

После этого Марк отбросил сомнения и решил выбрать именно «Реал». Ранее сообщалось, что Кукурелья был лишь третьим в списке желаний Моуриньо на позицию левого защитника. Португалец якобы просил руководство клуба подписать Риккардо Калафьори из «Арсенала» или Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити», однако клубы не отпустили игроков в Мадрид. Только после этого внимание мадридцев переключилось на Кукурелью.