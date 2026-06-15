Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал выставит ценного игрока за дверь из-за покупки Кукурельи
Испания
15 июня 2026, 14:48 | Обновлено 15 июня 2026, 15:35
1146
0

Реал выставит ценного игрока за дверь из-за покупки Кукурельи

Каррерас летом должен покинуть Мадрид

15 июня 2026, 14:48 | Обновлено 15 июня 2026, 15:35
1146
0
Реал выставит ценного игрока за дверь из-за покупки Кукурельи
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

23-летний испанский защитник «Реала» Альваро Каррерас покинет мадридский клуб из-за подписания «сливочными» Марка Кукурельи.

Ранее сообщалось, что бывший наставник команды Альваро Арбелоа дал Каррерасу очень плохую характеристику во время передачи дел Жозе Моуриньо. Португальский специалист сразу же после этого попросил руководство «Реала» приобрести более надежного игрока на позицию левого защитника. Так возник вариант с подписанием Кукурельи.

Источник сообщает, что теперь Каррерас находится в деликатной ситуации, поэтому, скорее всего, не задержится в клубе. Мадридцы рассчитывают получить за продажу футболиста солидную сумму, поскольку всего год назад приобрели его у «Бенфики» за 50 млн евро.

По теме:
Форварда Севильи приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование
Моуриньо убедил Кукурелью перейти в Реал всего тремя словами
Продажа Кукурельи стала 7-й самой дорогой в истории Челси
Альваро Каррерас Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Марк Кукурелья
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15 июня 2026, 09:17 4
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Футболист может переехать в Германию

Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Футбол | 15 июня 2026, 04:02 3
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова

Для ряда игроков это стало поводом для шуток

Ощипали Орлов Карфагена. Швеция уничтожила Тунис на ЧМ-2026
Футбол | 15.06.2026, 07:02
Ощипали Орлов Карфагена. Швеция уничтожила Тунис на ЧМ-2026
Ощипали Орлов Карфагена. Швеция уничтожила Тунис на ЧМ-2026
Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре
Футбол | 15.06.2026, 14:30
Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре
Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Хоккей | 15.06.2026, 06:15
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 10
Футбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 4
Футбол
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 11
Бокс
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 21
Футбол
Усик стал жертвой российской пропаганды и выступил с заявлением о языке
Усик стал жертвой российской пропаганды и выступил с заявлением о языке
14.06.2026, 03:42 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем