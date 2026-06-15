Реал выставит ценного игрока за дверь из-за покупки Кукурельи

23-летний испанский защитник «Реала» Альваро Каррерас покинет мадридский клуб из-за подписания «сливочными» Марка Кукурельи.

Ранее сообщалось, что бывший наставник команды Альваро Арбелоа дал Каррерасу очень плохую характеристику во время передачи дел Жозе Моуриньо. Португальский специалист сразу же после этого попросил руководство «Реала» приобрести более надежного игрока на позицию левого защитника. Так возник вариант с подписанием Кукурельи.

Источник сообщает, что теперь Каррерас находится в деликатной ситуации, поэтому, скорее всего, не задержится в клубе. Мадридцы рассчитывают получить за продажу футболиста солидную сумму, поскольку всего год назад приобрели его у «Бенфики» за 50 млн евро.