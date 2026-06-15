ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»

Предатель Украины Анатолий Тимощук, работающий в питерском «зените», прокомментировал попытки украинской власти лишить его спортивных наград и тренерской лицензии:

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение к мне со стороны нынешней власти моей страны не изменится. Но человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА.

И в «Шахтере», и в «Зените», и в национальной сборной я отдавал себя футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства».