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15 июня 2026, 13:56 | Обновлено 15 июня 2026, 14:02
1023
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ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»

Предатель Украины высказался о попытках лишить его тренерской лицензии и спортивных наград

15 июня 2026, 13:56 | Обновлено 15 июня 2026, 14:02
1023
6 Comments
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Анатолий Тимощук
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Предатель Украины Анатолий Тимощук, работающий в питерском «зените», прокомментировал попытки украинской власти лишить его спортивных наград и тренерской лицензии:

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение к мне со стороны нынешней власти моей страны не изменится. Но человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА.

И в «Шахтере», и в «Зените», и в национальной сборной я отдавал себя футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства».

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Комментарии 6
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про яку честь говорить це неподобство?
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+2
Ти погань ні на що не заслуговуєш все що пов'язано з державою.З тобою ще розберемось
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+2
З судом толя можна домовитись, а от з власною совістю-ні, все життя тепер житимеш і відповідатимеш за свій вибір
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+2
Спірт.юа, для чого піарите зрадника  
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0
Ну це легенда мого улюбленого Шахтаря. Все і так зрозумі.
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0
на спорт.юа стартовала неделя прожарки жЁп ???? так вот про какую разработку украинской баллистики говорили  в конце недели все эти горящие сраки запустят по москве вместо ракет  
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-1
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