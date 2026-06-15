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  4. Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 10:41 |
2056
4

Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины

Лиссабонский клуб намерен отправить официальное предложение о трансфере Тараса Михавко

15 июня 2026, 10:41 |
2056
4 Comments
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко
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Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил портал Sport1.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», которая готовит официальное предложение о переходе талантливого украинца.

По информации португальской прессы, «орлы» оценивают трансфер Михавко в десять миллионов евро и надеются, что их условия смогут удовлетворить требования украинской стороны.

«Бенфика» намерена выиграть конкуренцию за защитника – за футболистом следят представители Английской Премьер-лиги, французский «Марсель» и турецкий «Трабзонспор».

В прошлом сезоне Михавко провел 39 матчей, в которых забил шесть голов. Контракт игрока истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.

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Динамо Киев Тарас Михавко чемпионат Португалии по футболу Бенфика трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Я не розумію всіх оцих цін та слухів. На мою думку станом на зараз в упл гравця з українським паспортом, який би коштував більше 5 млн. не має. І тим більше не має гравця, який би відповідав рівню Бенфіки. У нас майже аматорський рівень футболу, де грають нарівпрофесійні футболісти, які з невідомих нікому причин отримують в сотні разів вищу зарплату за військових
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+3
Суркіс за менше віддасть 
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0
Продається за такі гроші тільки Біловар 
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0
За 10 млн.можна ще бонусом зятя суркіса відправити. Буде Михавку на лавці бутси шнурувати.
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0
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