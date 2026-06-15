Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил портал Sport1.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», которая готовит официальное предложение о переходе талантливого украинца.

По информации португальской прессы, «орлы» оценивают трансфер Михавко в десять миллионов евро и надеются, что их условия смогут удовлетворить требования украинской стороны.

«Бенфика» намерена выиграть конкуренцию за защитника – за футболистом следят представители Английской Премьер-лиги, французский «Марсель» и турецкий «Трабзонспор».

В прошлом сезоне Михавко провел 39 матчей, в которых забил шесть голов. Контракт игрока истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.