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Чемпионат мира
15 июня 2026, 06:04 | Обновлено 15 июня 2026, 06:10
102
0

ВИДЕО. Интриге быть. Швеция пропустила от Туниса: еще ничего не решено

Омар Рекик вернулся свою команду в игру

15 июня 2026, 06:04 | Обновлено 15 июня 2026, 06:10
102
0
ВИДЕО. Интриге быть. Швеция пропустила от Туниса: еще ничего не решено
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Туниса сократила отставание от Швеции на 43-й минуте матча чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором первого гола Туниса на турнире стал Омар Рекик из словенского «Марибора».

Омар точно замкнул подачу с фланга и вернул надежду своей команде.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Швеции – 2:1.

ВИДЕО. Интриге быть. Швеция пропустила от Туниса: еще ничего не решено

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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