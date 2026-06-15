Чемпионат мира15 июня 2026, 06:04 | Обновлено 15 июня 2026, 06:10
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ВИДЕО. Интриге быть. Швеция пропустила от Туниса: еще ничего не решено
Омар Рекик вернулся свою команду в игру
15 июня 2026, 06:04 | Обновлено 15 июня 2026, 06:10
102
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Сборная Туниса сократила отставание от Швеции на 43-й минуте матча чемпионата мира 2026.
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Автором первого гола Туниса на турнире стал Омар Рекик из словенского «Марибора».
Омар точно замкнул подачу с фланга и вернул надежду своей команде.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Швеции – 2:1.
ВИДЕО. Интриге быть. Швеция пропустила от Туниса: еще ничего не решено
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