Защитник сборной Нидерландов Ян Пол ван Хекке получил напоминание о матче с Японией на ЧМ-2026, который завершился вничью (2:2).

В начале встречи Ян в борьбе за мяч едва не остался без головы: соперник ударил его ногой в лицо.

Как результат столкновения, на лице ван Хекке появился огромный синяк, который занял почти половину лица.

Футболист старается сохранять позитивный настрой, хотя гематома может еще увеличиться.

«Он со всего размаха попал мне прямо в глаз. Я шел головой на мяч, так что, в принципе, понимал, на что иду.

В какой-то момент это начало мешать обзору. Сейчас я замечаю, что не очень хорошо вижу этим глазом. Надеюсь, в ближайшие дни станет немного лучше.

Думаю, чуть позже глаз распухнет еще сильнее. Но что поделать, это часть футбола», – сказал ван Хекке.

ФОТО. Бутсой в лицо: игрок Нидерландов ушел с поля с синяком