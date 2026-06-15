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Чемпионат мира
15 июня 2026, 01:37 | Обновлено 15 июня 2026, 01:51
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0

ФОТО. Назван лучший игрок яркого матча между Нидерландами и Японией

Вирджил ван Дейк забил гол и стал лучшим футболистом поединка ЧМ-2026

15 июня 2026, 01:37 | Обновлено 15 июня 2026, 01:51
163
0
ФОТО. Назван лучший игрок яркого матча между Нидерландами и Японией
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк
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В ночь с 14 на 15 июня состоялся поединок 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборные Нидерландов и Японии поделили очки (2:2) на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У нидерландцев голы забили Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл, а у японцев отличились Кейто Накамура и Даити Камада,

Вирджил ван Дейк забил гол, и его назвали лучшим футболистом матча

Нидерланды и Япония поделили очки (по 1 баллу) и ожидают матча конкурентов, в котором Швеция сыграет с Тунисом.

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 14 июня

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Нидерланды – Япония – 2:2

Голы: Вирджил ван Дейк, 51, Крисенсио Саммервилл, 64 – Кейто Накамура, 57, Даити Камада, 89

ФОТО. Вирджил ван Дейк стал лучшим футболистом матча

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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