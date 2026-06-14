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  4. Натаниэль БРАУН: «Пропущенный от Кюрасао гол помог нам взбодриться»
Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:53 |
63
0

Натаниэль БРАУН: «Пропущенный от Кюрасао гол помог нам взбодриться»

Натаниэль Браун оценил свой дебют на чемпионате мира

14 июня 2026, 23:53 |
63
0
Натаниэль БРАУН: «Пропущенный от Кюрасао гол помог нам взбодриться»
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Натаниэль Браун
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Защитник Натаниэль Браун, забивший пятый гол сборной Германии в ворота команды Кюрасао (7:1) в матче чемпионата мира, дал интервью.

«Неописуемо, что я забил в своем первом матче на чемпионате мира. Мы очень рады, что забили семь голов. Пропущенный нами гол был ненужным, но, возможно, он помог нам взбодриться. Я горжусь командой за то, что она просто продолжила играть хорошо. Голы – это хорошо для нас, но нам также нужно продолжать работать над своими слабыми сторонами».

Брауну 22 года, он играет в «Айнтрахте» и впервые вышел на поле в поединке чемпионата мира.

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Натаниэль Браун сборная Германии по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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