Натаниэль БРАУН: «Пропущенный от Кюрасао гол помог нам взбодриться»

Защитник Натаниэль Браун, забивший пятый гол сборной Германии в ворота команды Кюрасао (7:1) в матче чемпионата мира, дал интервью.

«Неописуемо, что я забил в своем первом матче на чемпионате мира. Мы очень рады, что забили семь голов. Пропущенный нами гол был ненужным, но, возможно, он помог нам взбодриться. Я горжусь командой за то, что она просто продолжила играть хорошо. Голы – это хорошо для нас, но нам также нужно продолжать работать над своими слабыми сторонами».

Брауну 22 года, он играет в «Айнтрахте» и впервые вышел на поле в поединке чемпионата мира.